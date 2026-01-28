Il peso della politica su Tesla: perché l’attivismo di Elon Musk spaventa i mercati

Il 2026 si sta aprendo come uno degli anni più complessi per il futuro della mobilità elettrica, e al centro della tempesta si trova, come sempre, la figura polarizzante di Elon Musk. Nonostante lo scorso anno gli azionisti abbiano approvato un pacchetto retributivo senza precedenti dal valore potenziale di mille miliardi di dollari, la speranza che tale cifra astronomica potesse riportare il focus del miliardario esclusivamente sul business sembra essere svanita. Le ultime analisi pubblicate dal Washington Post dipingono un quadro preoccupante: invece di una tregua, l’attivismo politico di Musk si è intensificato, trasformando quello che era un vantaggio competitivo in una vera e propria zavorra per il brand di Tesla. Gli investitori, che avevano scommesso sulla sua capacità di trasformare l’azienda in un titano della robotica e dell’intelligenza artificiale, si trovano ora a fare i conti con un leader che sembra più interessato alle battaglie ideologiche su X che alla catena di montaggio.

L’ombra delle polemiche social sulla reputazione del marchio

Il cuore del problema risiede nell’interconnessione ormai inscindibile tra le opinioni personali di Musk e l’immagine pubblica delle sue aziende. Nelle ultime settimane, il CEO ha utilizzato la sua piattaforma social per lanciare messaggi incendiari su temi delicati come l’immigrazione, le teorie sulla razza e persino commenti controversi sul passato del Sudafrica, alimentando narrative spesso vicine agli ambienti dell’estrema destra. Questo comportamento non è solo una questione di etica o di pubbliche relazioni, ma ha un impatto diretto sui numeri. Uno studio della Yale University ha quantificato il costo di questo “rumore” mediatico, stimando che l’attivismo di Musk sia costato a Tesla la perdita di oltre un milione di veicoli venduti. In un mercato dove i consumatori di auto elettriche sono storicamente orientati verso valori progressisti e attenti alla sostenibilità sociale, le esternazioni del fondatore agiscono come un potente deterrente all’acquisto, spingendo potenziali clienti verso la concorrenza.

Il sorpasso della concorrenza e la crisi delle consegne

La realtà dei dati economici è spietata: per la prima volta, Tesla ha perso il suo scettro di leader mondiale nella vendita di veicoli elettrici, superata dal colosso cinese BYD. Il rapporto annuale sulle consegne presentato questo mese ha mostrato numeri decisamente sottotono, confermando un rallentamento che molti analisti attribuiscono proprio al danno d’immagine subito dal marchio. Mentre le case automobilistiche tradizionali stanno colmando il divario tecnologico, Tesla si trova a dover combattere su due fronti: la pressione sui prezzi e la crisi di identità. Nel 2026, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare negli Stati Uniti a causa della fine dei crediti d’imposta federali, rendendo le auto di Musk meno accessibili proprio mentre il fascino del “prodotto rivoluzionario” inizia a svanire sotto i colpi delle polemiche politiche.

L’accoglienza gelida tra le élite globali a Davos

Un segnale inequivocabile del mutato clima attorno alla figura di Musk è arrivato dal recente World Economic Forum di Davos. Durante il suo intervento, il miliardario è stato accolto da un silenzio quasi surreale, un contrasto stridente con l’adorazione che lo circondava solo pochi anni fa. Persino figure di spicco della finanza globale, come il CEO di BlackRock Larry Fink, hanno dovuto sollecitare platealmente il pubblico per strappare un applauso appena dignitoso. Questo isolamento diplomatico riflette la preoccupazione dei grandi investitori istituzionali, i quali temono che l’ossessione di Musk per le elezioni di midterm del 2026 e il suo ruolo di “co-presidente ombra” nelle dinamiche di Washington possano distrarlo dalle sfide ingegneristiche necessarie per mantenere Tesla all’avanguardia.

La scommessa incerta su robotica e intelligenza artificiale

Per giustificare la sua enorme capitalizzazione di mercato, Tesla deve dimostrare di essere molto più di una semplice azienda automobilistica. La strategia di Musk punta tutto sulla guida autonoma totale e sui robot umanoidi, ma queste tecnologie richiedono una concentrazione e una stabilità aziendale che l’attuale clima di perenne conflitto politico rende difficili da mantenere. Gli analisti di Barclays avvertono che i fondamentali del business rimangono fragili e che l’azienda si trova in una sorta di “fase di stallo” operativa. Sebbene la presidente del consiglio di amministrazione, Robyn Denholm, continui a difendere la necessità di motivare Musk con compensi faraonici, una parte crescente degli azionisti inizia a chiedersi se l’albatros della politica non stia diventando troppo pesante per permettere a Tesla di tornare a volare verso le vette promesse.