Il potere della mente sul corpo: il training cerebrale che potenzia il sistema immunitario

Una scoperta rivoluzionaria pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine suggerisce che i nostri pensieri e le nostre aspettative possano influenzare direttamente la nostra capacità di rispondere alle sfide immunitarie. Un team di ricercatori guidato da Nitzan Lubianiker e colleghi ha dimostrato che l’attivazione intenzionale di una specifica area cerebrale legata alla ricompensa, l’area tegmentale ventrale (VTA), è associata a un aumento significativo della risposta immunitaria dell’organismo a una vaccinazione. Lo studio, condotto su 85 partecipanti sani attraverso una sperimentazione clinica randomizzata e in doppio cieco, apre nuove strade per comprendere il legame neurofisiologico tra mente e corpo, offrendo potenziali applicazioni non invasive per modulare il sistema immunitario umano.

Il ponte tra cervello e immunità

Sebbene gli effetti clinici delle aspettative positive siano documentati da tempo, come nel caso delle risposte al placebo, i meccanismi neurali sottostanti sono rimasti a lungo oscuri. Ricerche precedenti condotte su modelli animali avevano già evidenziato che la via dopaminergica mesolimbica, responsabile delle aspettative di risultati positivi, è in grado di modulare le funzioni immunitarie. Tuttavia, non era ancora chiaro se un legame simile esistesse negli esseri umani e se potesse coinvolgere aspettative positive generate consciamente. L’area tegmentale ventrale si trova al cuore di questo sistema e controlla processi fondamentali come la motivazione e la previsione di ricompense. Comprendere questa connessione è cruciale per decifrare l’effetto placebo e per sviluppare strategie che rendano i trattamenti medici, come i vaccini, più efficaci.

La tecnologia del Neurofeedback fMRI

Per indagare questo fenomeno, i ricercatori hanno sviluppato un innovativo protocollo di neurofeedback basato sulla risonanza magnetica funzionale (fMRI-NF). Questa tecnica permette ai partecipanti di visualizzare in tempo reale l’attività del proprio cervello e di imparare a regolarla attraverso strategie mentali autoprodotte. Durante le sessioni di allenamento, i volontari sceglievano contenuti mentali – come il ricordo di un viaggio piacevole o l’immaginazione di situazioni gratificanti – mentre la loro attività mesolimbica veniva monitorata. Ricevendo un feedback immediato sull’efficacia delle loro strategie, i partecipanti hanno imparato a potenziare l’attivazione della VTA nel corso di quattro sessioni di training.

Risultati dello studio e risposta anticorpale

Al termine dell’allenamento cerebrale, tutti i partecipanti sono stati sottoposti a una sfida immunitaria mediante il vaccino contro l’epatite B (HBV). Le analisi immunologiche condotte sui campioni di sangue prelevati prima e fino a quattro settimane dopo l’iniezione hanno rivelato un dato sorprendente: i soggetti che avevano mostrato una maggiore capacità di mantenere elevata l’attività della VTA presentavano anche un incremento più consistente dei livelli di anticorpi protettivi (HBVab) nel plasma. È interessante notare che questo legame era specifico per la VTA e non è stato riscontrato con l’attivazione di altre regioni, come il nucleo accumbens o le aree di controllo non mesolimbiche. Inoltre, i dati hanno mostrato che la stabilità di questa risposta immunitaria tendeva a preservarsi anche a tre mesi dalla vaccinazione.

Il ruolo chiave delle aspettative positive

Approfondendo l’analisi delle strategie mentali utilizzate, gli autori hanno scoperto che il fattore determinante per sostenere l’attività della VTA non era semplicemente provare uno stato di “felicità” o “piacere”, ma l’impiego consapevole di aspettative positive verso il futuro. Mentre all’inizio del training queste aspettative generavano solo un’attività cerebrale transitoria, alla fine del percorso i partecipanti avevano imparato a mantenere un’attivazione sostenuta della VTA proprio grazie a pensieri legati alla speranza e all’attesa di risultati favorevoli. Questo suggerisce che la capacità della mente di proiettarsi positivamente nel futuro agisca come un interruttore biologico capace di stimolare la resilienza somatica.

Prospettive future e limiti della ricerca

Nonostante l’entusiasmo per questi risultati, lo studio presenta dei limiti che richiedono cautela. La ricerca è stata concepita come un’indagine meccanicistica e non era dimensionata per testare l’efficacia clinica del vaccino su larga scala. Sebbene sia stata dimostrata una correlazione tra attività cerebrale e livelli anticorpali, non sono emerse differenze statisticamente significative tra i gruppi di neurofeedback nei livelli assoluti di anticorpi dopo la vaccinazione. Saranno necessari studi clinici di fase 2 più ampi per determinare se il focus sulle aspettative positive possa diventare un trattamento standard per potenziare i processi immunitari, con possibili applicazioni che vanno dall’immunoterapia contro il cancro alla gestione delle infiammazioni croniche.