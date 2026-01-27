Il primo satellite Airbus Pléiades Neo Next sarà lanciato all’inizio del 2028

Airbus lancerà il suo primo satellite Pléiades Neo Next all’inizio del 2028 dallo Spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Il satellite sarà messo in orbita da un vettore Vega C di Avio.

Con il programma Pléiades Neo Next, Airbus rafforza le proprie capacità e i propri servizi di Osservazione della Terra per continuare a essere all’avanguardia nelle tecnologie geospaziali. Questo nuovo programma porterà alla realizzazione di nuovi asset e capacità satellitari, inclusa una risoluzione nativa di classe 20 cm.

“Il programma Pléiades Neo Next si basa sul successo della nostra attuale costellazione Pléiades Neo, che serve clienti governativi e commerciali in tutto il mondo“, ha dichiarato Eric Even, Head of Space Digital di Airbus Defence and Space. “Questo programma migliorerà ulteriormente il nostro standard di eccellenza in termini di qualità, prestazioni e affidabilità, per fornire immagini, servizi e applicazioni di geo-intelligence“.

Il programma Pléiades Neo Next è finanziato, prodotto e operato da Airbus Defence and Space, con la piena capacità di acquisizione immagini disponibile per una vasta gamma di settori, tra cui difesa e intelligence, agricoltura, ambiente, settore marittimo, risposta alle emergenze, mappatura, servizi basati sulla localizzazione, ingegneria civile, pianificazione urbana e servizi pubblici.

Gli utenti potranno continuare a programmare direttamente i satelliti Airbus fino a poche decine di minuti prima del passaggio sopra l’area di interesse. Le immagini saranno ricevute attraverso le stazioni di ricezione diretta (Direct Receiving Stations – DRS) dei clienti a terra, oppure tramite la piattaforma digitale OneAtlas, poco dopo l’acquisizione, consentendo applicazioni critiche per la missione.

Lavorando in sinergia, i satelliti Pléiades Neo e Pléiades Neo Next offriranno una maggiore frequenza di rivisitazione su qualsiasi punto della Terra, fino a più volte al giorno, unita alla migliore risoluzione spaziale e accuratezza di geolocalizzazione disponibili sul mercato. Oltre all’aumento della risoluzione nativa, lo sviluppo di Pléiades Neo Next migliorerà anche il segmento di terra, le DRS e la piattaforma OneAtlas, aumentando la capacità di gestione delle richieste di immagini e ottimizzando il tempo tra richiesta, acquisizione e ricezione.

Con Pléiades Neo Next, Airbus rafforza le proprie capacità e i propri servizi di Osservazione della Terra per mantenere la propria leadership nelle tecnologie geospaziali. La flotta Airbus comprende costellazioni satellitari ottiche e radar, assicurando servizi e applicazioni complementari, con risoluzioni diversificate, capacità in ogni condizione atmosferica e operatività giorno e notte. In parallelo, Airbus sta sviluppando nuove capacità basate su piattaforme stratosferiche.