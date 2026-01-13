Il re dei resort sciistici in Canada: guida al Whistler Blackcomb nel 2026

Tra mete invernali “fuori dagli schemi” e destinazioni più “classiche”, nel 2026 resta salda la nomea di uno dei resort sciistici più famosi e prestigiosi al mondo: il Whistler Blackcomb nella Columbia Britannica, in Canada. Ampio terreno sciabile, varietà di piste e attività, lunga stagione invernale, posizione geografica ideale, ma anche uno scenario glaciale da sogno in cui immergersi. Questa è la ricetta che ha reso il Whistler Blackcomb la più grande e conosciuta località sciistica del Nord America. La stazione si trova a circa 120 chilometri da Vancouver, nel cuore delle Coast Mountains, uno dei paesaggi più iconici del Continente americano dove il bianco della neve contrasta con la ricchezza delle foreste sempreverdi.

Perché il Whistler Blackcomb è la leggenda dello sci nordamericano

Whistler Blackcomb è il comprensorio più vasto del Nord America con oltre 3.300 ettari di terreno sciabile, pari a 33 chilometri quadrati, divisi tra le due vette, la Whistler Mountain e la Blackcomb Mountain . Fino al 1997, le stazioni sciistiche sulle due vette erano non solo divise, ma anche in costante competizione tra loro. La loro unione ha non solo messo pace, ma anche permesso di raggiungere i primati odierni. L’estensione della stazione sciistica permette una grande varietà di piste, tra cui 200 percorsi segnalati e 16 “bowls” (conche alpine), facendo sì che tutti, dai principianti agli esperti, possano trovare pane per i propri denti.

non delude: dopo l’attività sulla neve, i visitatori possono godere del , un centro pedonale rinomato per le attività doposci e per la vita notturna, tra negozi e ristoranti noti in tutto il mondo. Infine, a contribuire alla fama mondiale di Whistler Blackcomb ci hanno pensato le Olimpiadi Invernali del 2010: molte delle infrastrutture ai tempi costruite per l’evento sportivo sono oggi aperte e fruibili dai visitatori, come la Whistler Olympic Plaza dove si sono tenute le cerimonie e le celebrazioni, che adesso ospita una pista di pattinaggio all’aperto e attività sportive durante l’inverno e concerti e un parco giochi nella stagione estiva.

60 anni di storia: festeggiare il Diamond Anniversary sulla neve

Inaugurata nel 1966, quest’anno la stazione di Whistler Blackcomb festeggia il suo “Diamond Anniversary”, i 60 anni di attività, con un calendario ricco di eventi speciali e gare storiche. Tra queste, si svolgerà la 40esima edizione della Peak to Valley Race, la gara di slalom gigante più lunga del suo genere al mondo ideata dallo sciatore canadese David “Dave” Murray. Si tratta di una competizione a squadre miste con un percorso che si snoda dalla cima della pista avanzata Saddle fino a Creekside, l’area base originale di Whistler Blackcomb, con un dislivello di 1.443 metri e oltre 180 porte.

Oltre Whistler: i migliori comprensori tra Alberta e Quebec

Sebbene Whistler Blackcomb sia la destinazione numero uno per sci e altri sport invernali in Canada, non è certo l’unica meta che offre un’esperienza sulla neve di primo livello. Altre destinazioni rinominate, infatti, si trovano in tutto il Paese, principalmente nella Columbia Britannica e nell’Alberta. In quest’ultima regione, ad esempio, e in particolare nella provincia di Banff, si trovano il Lake Louise Ski Resort e il Banff Sunshine Village. Il primo è conosciuto per le sue piste ampie e lunghe, nonché per la vista sull’omonimo lago ghiacciato, dove pattinare ammirando le Canadian Rocky Mountains e il ghiacciaio Victoria. La località di Banff Sunshine Village, invece, vanta una delle stagioni nevose più lunghe del Nord America, nonché un’ampia varietà di terreno e piste, rendendola adatta a tutti. Entrambi fanno parte dei Canadian Rocky Mountain Parks (Parchi delle Montagne Rocciose Canadesi), dal 1986 sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO per i paesaggi glaciali e la biodiversità unica. Nella Columbia Britannica, il Revelstoke Mountain Resort è famoso tra gli appassionati sciatori per il livello di difficoltà del suo terreno: vanta infatti il maggior dislivello verticale del Nord America, di 1.713 metri, e per questo è meno affollato rispetto a resort più grandi e vari. Qui si trova inoltre la “deep powder”, una neve fresca e profonda resa possibile grazie alle frequenti nevicate abbondanti, definite leggendarie. Ideale per tutti, invece, è il Big White Ski Resort, rinomato per la “champagne powder”, una neve più secca e leggera che rende la località più adatta a bambini e principianti. Il Big White, inoltre, attira grazie agli alloggi direttamente sulle piste (detti “ski-in/ski-out”) e per le numerose attività non sciistiche, tra cui lo snow tubing (la discesa su specifiche piste innevate a bordo di speciali gommoni) e lo slittino trainato da cani. Infine, nel Canada orientale e in particolare in Quebec, vicino a Montreal, si trova il Mont-Tremblant, considerato il miglior resort sciistico del Nord America orientale. La località offre un’esperienza più vicina a quella europea, con una buona varietà di piste e un peculiare villaggio pedonale per l’après-ski.

Esperienze canadesi: hockey, sleddog e natura selvaggia

Si potrebbe dire che il Canada è la destinazione invernale ideale, non solo per i suoi affascinanti paesaggi ma anche per la varietà di attività che offre. Oltre lo sci alpino, infatti, trovano spazio moltissimi sport su neve e ghiaccio, alcuni profondamente radicati nella cultura locale. Uno tra tutti è l’hockey su ghiaccio, da praticare in modo informale sui laghi ghiacciati (il cosiddetto “pond hockey”, essenza dell’anima canadese) o nelle numerose arene locali. Nelle principali città canadesi, inoltre, si può assistere alle partite professionistiche della National Hockey League che coinvolge le franchigie canadesi e statunitensi. Un altro sport parte della cultura del Canada è il curling, con oltre 150.000 giocatori registrati in tutto il Paese e diverse squadre nazionali famose in tutto il mondo. Tra le attività più iconiche da sperimentare in Canada, poi, non si può non nominare il pattinaggio su ghiaccio, praticabile su laghi e stagni naturali ghiacciati o nelle piste artificiali. A Ottawa si trova la Rideau Canal Skateway, riconosciuta come la pista di pattinaggio naturale e all’aperto più grande del mondo, con una lunghezza di 7,8 chilometri. Sempre su laghi e fiumi ghiacciati, per chi è alla ricerca di attività più rilassanti e contemplative, è da provare la pesca su ghiaccio. Chi invece desidera esplorare il paesaggio, ha solo da scegliere: dalle ciaspole (“snowshoeing”) alle motoslitte (“snowmobiling”), le possibilità di avventurarsi tra i sentieri dei Parchi nazionali come il Parco Nazionale di Algonquin in Ontario o il Parco Nazionale di Mount Robson nella Columbia Britannica, non mancano di certo. In alcune località delle Rocky Mountains e nello Yukon (nell’estremo Nord-Ovest del Canada, noto alla storia per la corsa all’oro e oggi tra le mete privilegiate per l’osservazione dell’aurora boreale) è poi possibile vivere l’esperienza invernale forse più classica, un viaggio nella natura selvaggia canadese a bordo di slitte trainate da cani (“sleddog”). I più avventurosi e allenati, infine, non perderanno l’occasione di fare arrampicata su ghiaccio, approfittando ad esempio delle cascate ghiacciate del Johnston Canyon nel Parco Nazionale di Banff. Ciò che rende il Canada la destinazione perfetta per un viaggio invernale, nel 2026 e non solo, è la straordinaria capacità con cui accoglie tutti: da chi sogna la discesa perfetta a chi cerca un’avventura silenziosa tra boschi innevati, fino a chi desidera semplicemente approcciarsi alla neve per la prima volta. Di certo, nessuno resterà deluso.