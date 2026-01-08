Il Vesuvio imbiancato dalla prima neve dell’anno | FOTO

La prima neve del 2026 ha imbiancato il Vesuvio. Questa mattina, i residenti delle pendici del vulcano si sono svegliati di fronte a uno spettacolo inatteso: dopo le intense precipitazioni di ieri sera – accompagnate anche da una breve grandinata – e qualche fiocco caduto durante la notte, gran parte del vulcano si presenta oggi coperto di bianco. Grazie al cielo sereno e all’assenza di foschie dense, il panorama innevato è visibile persino da Napoli. Il calo delle temperature è stato inevitabile: nelle prime ore della giornata, il freddo si è fatto sentire con particolare intensità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.