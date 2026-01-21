Il volo si fa più leggero: i farmaci dimagranti stanno tagliando i costi delle compagnie aeree

La lotta all’obesità negli Stati Uniti sta producendo un effetto collaterale del tutto inaspettato, capace di dare ossigeno ai bilanci delle grandi compagnie aeree. Con la crescente diffusione dei farmaci per la perdita di peso di nuova generazione, i passeggeri stanno diventando letteralmente più leggeri e, nel mondo dell’aviazione, ogni chilo risparmiato si traduce in un minor consumo di cherosene. Secondo un recente studio condotto da Jefferies, società di consulenza finanziaria e analisi di mercato, questa tendenza potrebbe far risparmiare alle principali aviolinee americane centinaia di milioni di dollari ogni anno.

Il cuore della questione risiede nella fisica del volo: meno peso a bordo significa meno energia necessaria per mantenere l’apparecchio in quota. Sheila Kahyaoglu, analista presso Jefferies, ha calcolato l’impatto di questa trasformazione prendendo come riferimento un Boeing 737 Max 8 con 178 passeggeri. Se ogni viaggiatore dovesse perdere mediamente il 10% del proprio peso corporeo grazie ai nuovi trattamenti medici, il carico complessivo del velivolo si ridurrebbe di circa 1.450 chili. Proiettando questo dato su scala industriale, per colossi come American, Delta, Southwest e United, il risparmio complessivo stimato è di circa 580 milioni di dollari all’anno in spese per il carburante.

L’adozione di questi farmaci, tra cui i celebri Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound, ha registrato un’impennata impressionante. I dati Gallup indicano che la percentuale di persone che utilizzano questi trattamenti è passata dal 5,8% del 2024 a oltre il 12% all’inizio del 2026. Per un settore che da anni combatte contro margini sottili e costi operativi elevati, si tratta di una manna dal cielo arrivata da un ambito completamente estraneo a quello dei trasporti.

Le compagnie aeree sono storicamente ossessionate dalla riduzione del peso. In passato, United Airlines aveva modificato la grammatura della carta della propria rivista di bordo per renderla più leggera, risparmiando quasi 300.000 dollari l’anno, prima di eliminare del tutto il formato cartaceo. Altri vettori hanno sostituito i pesanti manuali di volo cartacei con tablet elettronici, riducendo il carico di poche decine di chili per volo ma ottenendo risparmi complessivi per oltre mezzo milione di galloni di carburante. Tuttavia, nessuna innovazione tecnologica o logistica sembra poter competere, in termini di impatto sui consumi, con il progressivo snellimento della popolazione dei viaggiatori.

Mentre le compagnie aeree guardano con favore a questa dinamica che favorisce anche la sostenibilità ambientale riducendo le emissioni, il fenomeno solleva interrogativi più ampi sulle abitudini di consumo globale. Resta da vedere se questa “leggerezza” acquisita diventerà uno standard strutturale per l’industria del volo del prossimo decennio, trasformando quella che era nata come una rivoluzione sanitaria in un pilastro della nuova efficienza aeronautica.