Imponente MCS attraversa il Mediterraneo e punta l’Italia: allarme allagamenti lampo

Un impressionante MCS (sistema convettivo alla mesoscala) sta interessando il Mediterraneo centrale, estendendosi dalla Tunisia verso la Sardegna meridionale. Nelle ultime ore, in zona si sono registrate quasi 10mila fulminazioni. All’interno del sistema sono presenti nuclei di pioggia molto forti, in risalita verso l’isola sarda, con rischio di allagamenti lampo nelle prossime ore. Questa mattina le precipitazioni interessano gran parte della Sardegna, la Sicilia ionica, la Puglia, parte della Campania e la Calabria ionica, dove gli accumuli superano già i 200 mm nelle ultime 24 ore. Nel pomeriggio e in serata la ventilazione e il mare diventeranno progressivamente più burrascosi. Al momento non si segnalano criticità.

