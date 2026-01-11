Imponente tornado in Brasile, paura e danni nel Paraná | VIDEO

São José dos Pinhais, nella regione metropolitana di Curitiba, in Brasile, è stata colpita da un tornado nel tardo pomeriggio di sabato 10 gennaio ora locale, secondo quanto riportato dal Sistema di Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Testimoni hanno raccontato di aver visto una grande nube a forma di imbuto che sollevava rami e altri oggetti, mentre alcuni residenti hanno documentato il fenomeno con video impressionanti. Il Simepar sta ancora analizzando le immagini e i dati meteorologici per determinare l’intensità esatta del tornado.

La forte pioggia che ha accompagnato il tornado ha provocato danni alle abitazioni e ha abbattuto almeno 57 alberi a Curitiba, dove i venti hanno raggiunto velocità fino a 70 km/h durante la giornata.

Tutto lo Stato del Paraná è attualmente sotto allerta arancione per temporali, emessa dall’Istituto Nazionale di Tecnologia. Secondo il meteorologo Reinaldo Kneib, la situazione è aggravata dalla formazione di un ciclone extratropicale tra Uruguay e Rio Grande do Sul, che pur non attraversando direttamente il Paraná aumenta l’instabilità atmosferica.

Nelle prossime ore la zona di bassa pressione si sposterà verso l’oceano al largo del litorale uruguaiano, ma l’instabilità rimarrà elevata, con previsione di temporali diffusi, pioggia intensa, fulmini e vento forte su gran parte dello Stato.

Di seguito alcuni dati diffusi dalle autorità locali in merito all’ondata di maltempo.

Le raffiche più forti

Ivaí: 75,6 km/h

Santa Maria do Oeste: 68 km/h

Curitiba – Boqueirão: 67,7 km/h

Londrina: 67,7 km/h

Joaquim Távora: 66,2 km/h

Marumbi Pico: 65,2 km/h

Clevelândia: 64,8 km/h

Japira: 62,6 km/h

Dois Vizinhos: 61,9 km/h

Curitiba – Santa Felicidade: 61,2 km/h

Curitiba – Pinheirinho: 60,8 km/h

Gli accumuli fino alle 17:15 di sabato 10 gennaio

Palotina: 111,2 mm

São Miguel do Iguaçu: 100,4 mm

Guarapuava: 83,6 mm

Mangueirinha: 77,6 mm

Foz do Iguaçu: 75,8 mm

Pinhão: 73,8 mm

Laranjeiras do Sul: 71,2 mm

Marechal Cândido Rondon: 66,8 mm

General Carneiro: 65,2 mm

Assis Chateaubriand e Toledo: 64,2 mm

Foz do Jordão: 55,2 mm

Candói: 58,2 mm

Coronel Domingos Soares: 56,2 mm

Guaira: 52,6 mm

