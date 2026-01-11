Uruguay colpito da ciclone extratropicale: centinaia di alberi crollati su case e strade, danni ingenti | FOTO

Un potente ciclone extratropicale ha travolto l’Uruguay nella giornata di sabato, causando ingenti danni a infrastrutture e veicoli, ma fortunatamente senza provocare feriti. Secondo quanto riportato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’evento ha provocato la caduta di almeno 95 alberi su abitazioni e circa 120 alberi su strade pubbliche e linee elettriche in diverse zone del Paese. Il servizio di emergenza ha ricevuto complessivamente 950 chiamate e i vigili del fuoco sono intervenuti in più di 100 episodi legati al ciclone. Tra i danni ai veicoli, è stata segnalata la caduta di un albero su un’auto in movimento e un episodio simile su un camion. In tutti i casi, sottolineano le autorità, non ci sono stati feriti.

Le aree maggiormente colpite si trovano lungo la costa del Río de la Plata, in particolare nei dipartimenti di Montevideo e Maldonado. Anche la città di Florida ha registrato un numero significativo di interventi legati alla caduta di alberi.

La tempesta ha provocato anche gravi disagi nell’erogazione dell’energia elettrica: nella sola mattinata di sabato più di 12mila utenze nel dipartimento di Maldonado sono rimaste senza elettricità, secondo quanto comunicato dall’azienda statale Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). L’Intendenza di Maldonado ha segnalato che la tempesta ha colpito centinaia di persone nella località di José Ignacio, causando la caduta di decine di alberi a Maldonado e a Punta del Este, principale meta turistica della regione.