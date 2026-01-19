In arrivo tempesta geomagnetica G4: aurora boreale visibile anche dall’Italia

Nella tarda nottata è attesa una possibile tempesta geomagnetica di livello G4, classificata come “grave” su una scala che va da G1 a G5. Si tratta di un evento legato all’attività solare, in particolare all’arrivo sulla Terra di un flusso di particelle cariche emesse dal Sole, capace di disturbare il campo magnetico del nostro pianeta. Le tempeste geomagnetiche si verificano quando il vento solare interagisce in modo intenso con la magnetosfera terrestre. Un evento di classe G4 è relativamente raro e può avere diversi effetti: disturbi alle comunicazioni radio, possibili problemi ai sistemi di navigazione satellitare e lievi fluttuazioni nelle reti elettriche alle alte latitudini. Ma per il grande pubblico l’aspetto più affascinante è un altro.

In presenza di una tempesta così forte, aumenta infatti la probabilità di osservare aurore boreali a latitudini insolitamente basse, potenzialmente anche dall’Italia. Il fenomeno si manifesta quando le particelle solari, guidate dal campo magnetico terrestre, entrano nell’atmosfera e fanno brillare i gas presenti, producendo archi e tende luminose di colore verde, rosso o violaceo.

Per chi spera di ammirare lo spettacolo, il consiglio è di allontanarsi dalle luci artificiali, guardare verso nord e affidarsi anche a un pizzico di fortuna: le aurore, come il Sole che le genera, restano imprevedibili.