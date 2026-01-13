Incendio Crans-Montana: l’esito dell’autopsia sul corpo del 16enne Riccardo Minghetti

Riccardo Minghetti, il 16enne morto nel rogo divampato la notte di capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, sarebbe morto in seguito a un arresto cardiaco dovuto a un’asfissia polmonare. Sono i primissimi risultati, ancora parziali, dell’autopsia effettuata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I risultati dovranno essere confermati da un approfondito esame tossicologico. L’esame autoptico è stato disposto dalla procura di Roma. Sul corpo del giovane sarebbero state trovate anche lesioni da ustioni. Queste ultime però, secondo quanto apprende l’AGI, non sarebbero state decisive per il decesso.

I feriti ricoverati al Niguarda

Tra i feriti ricoverati in terapia intensiva all’ospedale Niguarda, “due ci preoccupano particolarmente e sono sicuramente molto gravi, stiamo facendo tutto il possibile. Credo che le prossime 48 ore saranno decisive per capire come questi due ragazzi usciranno da questa situazione”. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, a margine della seduta del Consiglio regionale, dove ha esposto un’informativa sui feriti ricoverati al Niguarda.

Criticità respiratorie per i pazienti più gravi

Sui giovani pazienti portati nell’ospedale milanese, Bertolaso ha sottolineato: “per alcuni di loro preoccupazioni eccessive non ne avevamo ma per quelli che sono in terapia intensiva e rianimazione è chiaro che ci sono situazioni ancora estremamente critiche. La problematica è di natura respiratoria, questi ragazzi hanno inalato sostanze estremamente tossiche e piano piano stanno venendo fuori tutti gli aspetti negativi. Qualcuno magari aveva già dei problemi respiratori e quindi la situazione è ancora piu’ complicata”.

Le condizioni di Leonardo Bove

Sull’ultimo ragazzo arrivato, Leonardo Bove, l’assessore spiega: “lui è stazionario, lo stanno medicando e trattando. Hanno fatto anche un esame broncoscopico per riuscire a capire se anche lui a livello polmonare ha dei danni, al momento la situazione sembra abbastanza tranquilla”.