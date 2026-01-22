Incendio Crans Montana, una speranza: 15enne italiana si sveglia dal coma

La ragazza, ferita nel rogo di Capodanno a Crans Montana, si risveglia dal coma a Zurigo e riconosce i genitori

Si fa strada la speranza per la 15enne italiana, rimasta ferita nella notte di Capodanno nel rogo di Crans Montana. La studentessa biellese, ancora ricoverata in ospedale a Zurigo, oggi giovedì 22 gennaio si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori. A confermarlo il papà Lorenzo che, commosso, all’Adnkronos racconta: “la situazione è ancora delicata ma oggi c’è stato un primo segnale, ci ha riconosciuto”. Nella strage di Capodanno a ‘Le Constellation’ in Svizzera sono morte almeno 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Molte le giovani vittime, provenienti da tutto il mondo, di cui sei italiani.

