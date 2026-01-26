Indonesia, frana disastrosa sull’isola di Giava: il bilancio sale a 25 morti e 72 dispersi

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso ai soccorritori di avanzare nelle operazioni sull’isola principale dell’Indonesia, Giava, dopo la frana che ha devastato il villaggio di Pasir Langu, nelle pendici del monte Burangrang. La catastrofe, avvenuta sabato prima dell’alba, ha sepolto circa 34 case sotto fango, rocce e alberi sradicati, causando la morte di oltre due dozzine di abitanti. Al momento, 72 persone risultano ancora disperse e temute sepolte. Circa 230 residenti sono stati evacuati in rifugi governativi. Una squadra di 250 soccorritori ha recuperato i resti di 25 vittime, raccolti in 14 sacchi per cadaveri, secondo quanto dichiarato da Ade Dian Permana, responsabile dell’ufficio locale di ricerca e soccorso.