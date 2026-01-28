Indonesia, frana sull’isola di Giava: il bilancio delle vittime sale a 34

Il bilancio della frana verificatasi il 24 gennaio nella provincia di Giava Occidentale, in Indonesia, è salito a 34 vittime. Decine di persone risultano ancora disperse, secondo quanto riferito dalle autorità locali ai media. Le intense piogge hanno scatenato la frana che ha travolto il villaggio di Pasirlangu, causando gravi danni a numerose abitazioni e costringendo centinaia di residenti a lasciare le proprie case. Attualmente risultano 32 dispersi, ma le autorità temono che il numero reale possa essere ancora più elevato.