Influenza aviaria H5, nuovo focolaio nelle Fiandre Occidentali: abbattimento in un allevamento

L’influenza aviaria H5 è stata nuovamente rilevata in un allevamento avicolo nella parte meridionale dell’area di Furnes-Alveringem, nelle Fiandre Occidentali in Belgio. Lo ha annunciato oggi l’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Fasc). Il pollame dell’allevamento verrà abbattuto, per prevenire la diffusione del virus. L’allevamento interessato si trova all’interno della zona di dieci chilometri, istituita in seguito ai focolai di Furnes e Warhem (Francia) e Alveringem, identificato alla fine di dicembre. Gran parte della zona di protezione di tre chilometri e della zona di sorveglianza di dieci chilometri istituita intorno all’allevamento si sovrappone alle zone preesistenti e si trova in parte in territorio francese.

Entro un raggio di 10 km, tutti gli allevatori di pollame (professionali e privati) devono tenere i loro volatili al chiuso. Entro un raggio di 3 km, questo obbligo si applica anche agli altri volatili. L’influenza aviaria si è intensificata nelle ultime settimane. Dall’autunno 2025, in Belgio sono già stati rilevati focolai in quindici allevamenti avicoli e in due allevamenti amatoriali. Numerosi casi di infezione sono stati osservati anche tra gli uccelli selvatici. Anche altri Paesi confinanti con il Belgio stanno registrando significative epidemie di influenza aviaria.