INGV: il Direttore Stefano Branca nominato socio corrispondente dell’Accademia Gioenia di Catania

Un prestigioso riconoscimento al valore scientifico e al ruolo di riferimento nella vulcanologia italiana

branca
Sulla destra il Rettore dell'Università di Catania, Prof. Enrico Foti, sullo sfondo il Presidente dell'Accademia il Prof. Daniele Condorelli

Il Direttore del Dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Stefano Branca, è stato nominato socio corrispondente dell’Accademia Gioenia di Catania, prestigiosa istituzione scientifica che, durante il XIX secolo e la prima metà del XX secolo, ha rappresentato il punto di riferimento per la comunità scientifica catanese e siciliana. Già Direttore dell’Osservatorio Etneo dell’INGV (INGV – OE) dal 2019 al 2025, Branca si è distinto per le sue attività di ricerca sui vulcani siciliani, in particolare Etna e Stromboli, comprendenti indagini geologiche e stratigrafiche, finalizzate allo studio dello stile eruttivo e della pericolosità vulcanica, per gli studi interdisciplinari di tipo vulcanologico, storico e archeologico sull’impatto delle eruzioni nonché per le numerose attività di recupero e valorizzazione del patrimonio storico, iconografico e documentale, dei vulcani italiani, autore di oltre cento pubblicazioni su riviste scientifiche specialistiche, sia internazionali che nazionali, e di diverse carte geologiche fra cui la nuova carta del vulcano Etna alla scala 1:50.000.

La nomina del Direttore Stefano Branca rappresenta un riconoscimento del suo contributo scientifico, in linea con le finalità istituzionali dell’Accademia Gioenia, che mira a promuovere lo studio dei fenomeni naturali, con particolare attenzione alla Sicilia, e a favorire il progresso della scienza e la diffusione della cultura scientifica.

Fondata nel 1824, l’Accademia Gioenia è entrata a far parte, nel luglio 1997, del Reseau des Academies des Pays Mediterranéens sotto l’egida dell’UNESCO. La sua attività si concretizza in adunanze pubbliche, conferenze, seminari, convegni scientifici e pubblicazioni distribuite a istituzioni culturali e di ricerca in Italia e all’estero, favorendo il dialogo interdisciplinare, la mobilità scientifica, la conservazione del patrimonio culturale e scientifico e la diffusione delle conoscenze attraverso strumenti moderni e tecnologie dell’informazione.

Leggi altri articoli di ALTRE SCIENZE