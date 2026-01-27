INGV: il Direttore Stefano Branca nominato socio corrispondente dell’Accademia Gioenia di Catania

Il Direttore del Dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Stefano Branca, è stato nominato socio corrispondente dell’Accademia Gioenia di Catania, prestigiosa istituzione scientifica che, durante il XIX secolo e la prima metà del XX secolo, ha rappresentato il punto di riferimento per la comunità scientifica catanese e siciliana. Già Direttore dell’Osservatorio Etneo dell’INGV (INGV – OE) dal 2019 al 2025, Branca si è distinto per le sue attività di ricerca sui vulcani siciliani, in particolare Etna e Stromboli, comprendenti indagini geologiche e stratigrafiche, finalizzate allo studio dello stile eruttivo e della pericolosità vulcanica, per gli studi interdisciplinari di tipo vulcanologico, storico e archeologico sull’impatto delle eruzioni nonché per le numerose attività di recupero e valorizzazione del patrimonio storico, iconografico e documentale, dei vulcani italiani, autore di oltre cento pubblicazioni su riviste scientifiche specialistiche, sia internazionali che nazionali, e di diverse carte geologiche fra cui la nuova carta del vulcano Etna alla scala 1:50.000.

La nomina del Direttore Stefano Branca rappresenta un riconoscimento del suo contributo scientifico, in linea con le finalità istituzionali dell’Accademia Gioenia, che mira a promuovere lo studio dei fenomeni naturali, con particolare attenzione alla Sicilia, e a favorire il progresso della scienza e la diffusione della cultura scientifica.

Fondata nel 1824, l’Accademia Gioenia è entrata a far parte, nel luglio 1997, del Reseau des Academies des Pays Mediterranéens sotto l’egida dell’UNESCO. La sua attività si concretizza in adunanze pubbliche, conferenze, seminari, convegni scientifici e pubblicazioni distribuite a istituzioni culturali e di ricerca in Italia e all’estero, favorendo il dialogo interdisciplinare, la mobilità scientifica, la conservazione del patrimonio culturale e scientifico e la diffusione delle conoscenze attraverso strumenti moderni e tecnologie dell’informazione.