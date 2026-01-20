INGV: online la dashboard sui terremoti del 2025

L’INGV rende nota, sul blog INGVterremoti, l’operatività della Dashboard della sismicità del 2025, che mostra i 15.759 terremoti registrati dalle Stazioni della Rete Sismica Nazionale Integrata, classificati e tematizzati in base alla loro magnitudo grazie ad una mappa interattiva, ad alcune infografiche e ai diversi strumenti di interazione messi a disposizione dall’applicazione. Sulla mappa interattiva è possibile interrogare ogni singolo evento sismico per visualizzare i dettagli della localizzazione: data, ora, magnitudo, profondità, la pagina informativa di evento e, per quelli più forti, la mappa di scuotimento.

Le infografiche mostrano il numero degli eventi localizzati sulla mappa, la magnitudo massima registrata, gli eventi suddivisi per classi di magnitudo, la lista degli eventi in ordine di magnitudo massima e la distribuzione del numero di eventi nei 12 mesi dell’anno.