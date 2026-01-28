Innovazione e ricerca: Nasce TT49, il nuovo fondo per trasformare la Scienza in impresa

Il passaggio di un’idea rivoluzionaria dal bancone di un laboratorio di ricerca alla realtà produttiva del mercato rappresenta una delle sfide più complesse per l’ecosistema dell’innovazione moderna. Spesso definito come la “valle della morte”, questo intervallo critico tra la scoperta scientifica e la commercializzazione richiede non solo competenze tecniche, ma soprattutto un sostegno finanziario tempestivo e strutturato. In questo contesto si inserisce il lancio di TT49, un nuovo fondo di trasferimento tecnologico nato dalla collaborazione tra la Fraunhofer-Gesellschaft e il Fondo Europeo per gli Investimenti, con l’obiettivo dichiarato di dare slancio alle startup deep-tech nella loro fase embrionale.

Una nuova visione per il trasferimento tecnologico

Il nome scelto per l’iniziativa, TT49, racchiude l’essenza stessa della missione del progetto: le iniziali stanno per Technology Transfer, mentre il numero richiama il prefisso internazionale della Germania. Questo fondo non nasce dal nulla, ma rappresenta l’evoluzione naturale e il potenziamento del precedente Fraunhofer Technology Transfer Fund, che tra il 2019 e il 2023 ha già dimostrato la propria efficacia finanziando con successo decine di spin-off. Con la creazione di TT49, l’obiettivo si sposta verso una dimensione più ambiziosa, puntando a una capitalizzazione prevista di 90 milioni di euro per sostenere l’innovazione non solo tedesca, ma più ampiamente europea, garantendo che le eccellenze scientifiche non restino confinate all’interno delle pubblicazioni accademiche.

Una coalizione di investitori pubblici e privati

Uno degli aspetti più rilevanti di TT49 è la natura diversificata della sua base di investitori. Per la prima volta, accanto alla solidità istituzionale di Fraunhofer e del Fondo Europeo per gli Investimenti, si sono uniti attori di rilievo come il Centro Aerospaziale Tedesco e una fitta rete di investitori privati. Tra questi figurano rinomate famiglie di imprenditori e i cosiddetti “hidden champions” dell’industria, i campioni nascosti che rappresentano la spina dorsale dell’economia produttiva. Il primo closing del fondo ha già superato i 70 milioni di euro, un risultato che va oltre le aspettative iniziali, specialmente se si considera l’attuale contesto macroeconomico globale caratterizzato da una certa prudenza negli investimenti in capitale di rischio.

Un ecosistema allargato per la ricerca d’eccellenza

A differenza del suo predecessore, TT49 estende il proprio raggio d’azione ben oltre i confini degli istituti Fraunhofer. Il fondo è concepito per attingere al vasto potenziale di altre grandi organizzazioni di ricerca extra-universitarie, tra cui l’Associazione Helmholtz, l’Associazione Leibniz e la Società Max Planck, insieme alle rispettive università partner. Queste istituzioni gestiscono collettivamente un budget annuale che sfiora i 15 miliardi di euro attraverso centinaia di istituti di ricerca. TT49 si propone di intercettare il valore generato da questo immenso investimento pubblico, offrendo alle startup nate in questi contesti il capitale pre-seed necessario per muovere i primi passi verso la scalabilità industriale.

Settori d’intervento e criteri di investimento

La strategia di investimento adottata da TT49 si distingue per essere tecnologicamente neutra. Il fondo è pronto a scommettere su qualsiasi soluzione che presenti un modello di business scalabile, un team competente e una gestione chiara dei diritti di proprietà intellettuale. Attualmente, l’unica eccezione rilevante riguarda la ricerca farmaceutica, un settore che richiede tempi di sviluppo e volumi finanziari che esulano dall’attuale struttura del fondo. Per tutti gli altri ambiti del deep-tech, dall’intelligenza artificiale alla robotica avanzata, dalle tecnologie energetiche ai nuovi materiali, TT49 si pone come il partner ideale per trasformare prototipi di laboratorio in soluzioni di mercato sostenibili e competitive.