Iris2 la risposta UE a Starlink, “sarà operativa già dal 2029”

La nuova costellazione di satelliti Internet Iris² (acronimo di infrastruttura per la resilienza, l’interconnettività e la sicurezza via satellite) considerata la risposta europea a Starlink dovrebbe entrare in funzione già nel 2029. “Prevediamo che Iris² la costellazione europea di satelliti, diventerà operativa nel 2029“, ha dichiarato il commissario UE alla Difesa Andrius Kubilius in un punto stampa congiunto con il direttore dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Josef Aschbacher in occasione della conferenza europea sullo Spazio. “La scorsa settimana abbiamo avviato importantissime operazioni GovSatcom legate allo sviluppo di Iris². Ciò significa che tutti gli Stati membri possono ora avere accesso a comunicazioni satellitari sovrane, militari e governative, sicure e crittografate, costruite e gestite in Europa sotto il controllo europeo. Questo è un primo passo” ha spiegato il commissario. “Il prossimo sarà nel 2027. Siamo pronti ad ampliare la copertura” fino a coprire “il mondo intero e ad acquistare questa nuova capacità da partner commerciali che dovranno adottare misure di sicurezza aggiuntive. Iris² sarà operativo, mentre lo stiamo costruendo in parallelo, nel 2029“. Kubilius ha poi spiegato che la Commissione annuncerà “una comunicazione sullo Scudo Spaziale Europeo, che riguarderà le nostre iniziative in materia di difesa dello spazio e di spazio per la difesa. Sarà una sorta di tabella di marcia, ciò che svilupperemo nello Spazio nei prossimi anni“.