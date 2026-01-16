Italia protagonista ai Poli: presentato il Piano Strategico per l’Artico

L’Italia non è una nuova arrivata nello scacchiere dei ghiacci, ma una nazione leader che da oltre mezzo secolo presidia le frontiere estreme del pianeta. È questo il messaggio centrale lanciato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante la presentazione del Piano Strategico dell’Italia per l’Artico tenutasi a Villa Madama. Lontano dall’essere all’anno zero, il nostro Paese rivendica un ruolo di primo piano fondato su un’esperienza cinquantennale che unisce scienza, difesa e diplomazia

Un approccio senza confini: ricerca e sicurezza

La forza della strategia italiana risiede nella capacità di far dialogare mondi diversi. Secondo il Ministro Bernini, la ricerca polare non è un esercizio isolato, ma il fulcro di un sistema integrato dove sicurezza e difesa sono facce della stessa medaglia.

Sinergia civile-militare: la collaborazione tra navi oceanografiche militari e civili è già realtà. “Fanno le stesse rotte e comunicano tra loro“, ha spiegato Bernini, sottolineando che non può esserci progresso scientifico senza un quadro di sicurezza solido;

Diplomazia scientifica: pur essendo osservatore nel Consiglio Artico, l'Italia si muove come un "grande protagonista", trasformando la conoscenza in uno strumento di relazione internazionale.

Eccellenze e innovazione: il Modello Italiano

Il Piano mette a sistema infrastrutture d’avanguardia e progetti di respiro mondiale. Tra i punti cardine citati:

Tecnologia dall’alto: il ruolo centrale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con satelliti e droni, perché “la ricerca si fa anche dall’alto“;

Patrimonio dati: la creazione di una banca dati artica considerata tra le migliori al mondo;

la creazione di una banca dati artica considerata tra le migliori al mondo; Progetti bandiera: l’iniziativa Ice Memory , simbolo della conservazione della memoria climatica del pianeta;

Alta Formazione: il dottorato avviato all'Università Ca' Foscari di Venezia, che funge da ponte tra ricerca accademica e mondo dell'industria.

Perché l’Artico riguarda tutti

L’intervento si è concluso con un monito sulla portata globale delle dinamiche polari. L’Artico non è un ecosistema isolato, ma un regolatore fondamentale per l’agricoltura, la medicina e le biotecnologie di tutto il mondo.

“Quello che accade nell’Artico non rimane nell’Artico“, ha ribadito il Ministro, richiamando l’urgenza di una visione sistemica che coinvolga enti come CNR ed ENEA per affrontare le sfide del futuro, dal permafrost alla gestione dei grandi ghiacciai.