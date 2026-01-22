Jeff Bezos sfida Starlink e lancia TeraWave, la megacostellazione da 5.400 satelliti

L’orbita terrestre bassa sta rapidamente diventando la nuova frontiera dell’infrastruttura digitale globale, un’autostrada spaziale sempre più trafficata dove si gioca una partita cruciale per il futuro delle telecomunicazioni. Se finora l’attenzione pubblica e mediatica si è concentrata principalmente sulla promessa di portare internet a banda larga all’utente finale nelle zone più remote e meno servite del pianeta, la posta in gioco si sta ora alzando notevolmente. In questo scenario competitivo ad altissima tensione, dove ogni metro cubo di spazio orbitale acquista valore strategico, Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, ha deciso di fare la sua mossa decisiva. Con un annuncio ufficiale, l’azienda ha svelato i piani per il suo ingresso di peso nel settore con TeraWave, una megacostellazione ambiziosa progettata non semplicemente per aggiungersi alle altre, ma per riscrivere le regole della connettività globale ad alte prestazioni.

Un’architettura a doppio strato

A differenza di altre reti esistenti che si affidano a un’unica quota, il piano di TeraWave prevede una struttura ibrida composta da un totale di 5.408 satelliti distribuiti su due livelli:

280 satelliti in Orbita Terrestre Bassa (LEO): il cuore pulsante della rete per la copertura capillare;

il cuore pulsante della rete per la copertura capillare; 128 satelliti in Orbita Terrestre Media (MEO): posizionati più in alto per gestire flussi di dati massicci e garantire maggiore stabilità.

Questa configurazione permetterà di offrire prestazioni finora impensabili per le connessioni satellitari commerciali. I satelliti LEO utilizzeranno frequenze radio per raggiungere velocità fino a 144 gigabit al secondo (Gbps), mentre i nodi in orbita media sfrutteranno la sofisticata tecnologia laser per toccare picchi di 6 terabit al secondo (Tbps).

Non per tutti: il target è il “settore critico”

La vera differenza di TeraWave sta nel suo pubblico di riferimento. Mentre altri attori puntano al mercato di massa, Blue Origin mira altrove. L’obiettivo dichiarato sono le grandi imprese, i data center e le agenzie governative. Si parla di “operazioni critiche” che richiedono:

Velocità simmetriche: upload e download alla stessa potenza, fondamentale per il cloud computing e la gestione di big data;

upload e download alla stessa potenza, fondamentale per il cloud computing e la gestione di big data; Ridondanza estrema: una rete resiliente che non si interrompa mai, nemmeno in caso di guasti parziali a singoli nodi;

una rete resiliente che non si interrompa mai, nemmeno in caso di guasti parziali a singoli nodi; Scalabilità rapida: la possibilità per un cliente di aumentare la banda disponibile quasi istantaneamente in base alle necessità operative del momento.

La nuova corsa all’oro (digitale) nello Spazio

Il contesto in cui TeraWave si inserirà è quello di una vera e propria corsa all’oro digitale nello Spazio, che sta trasformando l’orbita terrestre in un terreno di scontro geopolitico e commerciale senza precedenti. Attualmente, il dominatore indiscusso e pioniere del settore è Starlink di SpaceX: la rete di Elon Musk vanta già oltre 9.500 satelliti operativi e in continua crescita, servendo una clientela mista globale che va dal singolo utente in zone rurali alle aziende.

L’Occidente non è però solo in questa competizione: la Cina sta investendo massicciamente per creare le proprie infrastrutture sovrane con due progetti colossali, “Guowang” e “Qianfan”, ciascuno dei quali prevede di superare la soglia dei 13mila veicoli spaziali in orbita bassa una volta completati.

È in questo panorama affollato che si delinea chiaramente la duplice strategia di Jeff Bezos. Da un lato c’è Amazon Leo (precedentemente noto come Project Kuiper), una costellazione pianificata di 3.200 satelliti pensata principalmente per l’utenza residenziale, in diretta concorrenza con il modello consumer di Starlink. Dall’altro, ora, arriva TeraWave di Blue Origin, che con i suoi 5.408 satelliti previsti si ritaglia una nicchia specifica, tecnologicamente avanzata e altamente remunerativa: quella del settore governativo e delle grandi infrastrutture dati.

La costruzione di questa nuova rete non inizierà domani: i primi lanci sono previsti per il quarto trimestre del 2027. Questo margine temporale permetterà a Blue Origin di affinare le complesse tecnologie di comunicazione laser, considerate la vera chiave di volta per gestire l’enorme mole di dati richiesta dai clienti istituzionali del futuro.