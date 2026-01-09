Kiev: “Mosca ha colpito due navi cargo nel Mar Nero, ucciso un membro dell’equipaggio”

L’Ucraina rende noto che la Russia ha colpito due navi cargo a largo delle coste meridionali del Mar Nero, uccidendo un membro dell’equipaggio di nazionalità siriana. Secondo quanto reso noto dal ministro per la Ricostruzione, Oleksiy Kuleba, una delle due navi era diretta al porto di Chornomorsk per caricare grano, mentre un’altra è stata colpita nei pressi del porto di Odessa, carica di soia. “Sfortunatamente, nell’attacco è rimasto ucciso un membro dell’equipaggio, un cittadino siriano”, ha aggiunto Kuleba su Telegram.