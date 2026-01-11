L’11 gennaio 1935 Amelia Earhart apre i cieli alle donne sfidando anche il meteo

L’11 gennaio 1935 Amelia Earhart entrò definitivamente nella leggenda diventando la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California, un’impresa considerata allora tra le più rischiose in assoluto. Decollata da Honolulu a bordo del suo Lockheed Vega, Earhart affrontò oltre 3.800 km di Oceano Pacifico senza alcun punto di riferimento visivo, affidandosi esclusivamente agli strumenti di bordo e alla propria esperienza. Le condizioni meteorologiche furono tutt’altro che favorevoli: forti venti, nubi dense e turbolenze accompagnarono gran parte del volo, rendendo l’attraversamento ancora più pericoloso. Dopo circa 18 ore di viaggio, Amelia atterrò a Oakland, in California, accolta come un’eroina.

Quell’impresa non fu solo un traguardo tecnico, ma un potente messaggio sociale. In un’epoca in cui l’aviazione era quasi esclusivamente maschile, Earhart dimostrò che il coraggio e la competenza non conoscono genere. Il volo dell’11 gennaio 1935 consolidò la sua fama internazionale e rafforzò il suo ruolo di simbolo dell’emancipazione femminile.