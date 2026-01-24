La California aderisce all’OMS in risposta all’uscita di Trump

La California ha aderito all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), diventando il primo Stato degli USA a siglare un accordo formale con il Global Outbreak Alert and Response Network, la rete operativa dell’OMC incaricata di intervenire nelle emergenze sanitarie. L’intesa prevede la messa a disposizione di personale e risorse. L’annuncio è arrivato dal governatore democratico Gavin Newsom, di rientro dal Forum di Davos, che ha spiegato come l’iniziativa rappresenti una risposta alla decisione dell’amministrazione Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’organismo internazionale.

“La California non sarà testimone del caos che questa decisione porterà – ha affermato Newsom, possibile futuro candidato democratico – Continueremo a promuovere partnership a livello globale e a restare in prima linea nella preparazione alla sanità pubblica“.