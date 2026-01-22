La Cina ha trovato qualcosa di strano sul lato nascosto della Luna che nessuno ha mai visto in natura

Per la prima volta nella storia dell’esplorazione spaziale, gli scienziati hanno trovato sulla Luna qualcosa che finora si pensava potesse esistere solo nei laboratori terrestri. Nei campioni raccolti dal lato nascosto del nostro satellite dalla missione cinese Chang’e-6, i ricercatori hanno identificato nanotubi di carbonio a parete singola e carbonio grafitico formatisi in modo del tutto naturale. L’annuncio è arrivato dall’Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) e rappresenta un passo avanti sorprendente nella comprensione dei processi fisici e chimici che modellano la superficie lunare.

Una scoperta senza precedenti

Il team di ricerca, guidato dall’Università di Jilin nel Nord/Est della Cina, ha analizzato sistematicamente i campioni provenienti dal lato nascosto della Luna utilizzando sofisticate tecniche microscopiche e spettroscopiche. Il risultato è stato storico: la prima identificazione inequivocabile di carbonio grafitico sulla Luna e, soprattutto, la conferma che i nanotubi di carbonio a parete singola possono formarsi spontaneamente in natura, senza alcun intervento umano.

Questi nanotubi sono materiali estremamente avanzati, noti sulla Terra per le loro eccezionali proprietà meccaniche ed elettroniche. Trovarli sulla Luna significa rivedere molte certezze su ciò che la natura è in grado di “fabbricare” in condizioni estreme.

Come si formano i nanotubi lunari

Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nano Letters, la formazione di queste strutture di carbonio sarebbe legata a reazioni catalizzate dal ferro, innescate da una combinazione di eventi tipici dell’ambiente lunare: impatti di micrometeoriti, attività vulcanica antica e bombardamento continuo del vento solare.

In altre parole, il lato nascosto della Luna avrebbe funzionato per miliardi di anni come un gigantesco laboratorio naturale, capace di generare materiali complessi grazie a processi fisico-chimici ad altissima energia.

Il lato nascosto non è uguale a quello visibile

Confrontando i campioni della missione Chang’e-6 (lato nascosto) con quelli di Chang’e-5 (lato visibile), i ricercatori hanno notato un’altra differenza cruciale: le strutture di carbonio del lato nascosto presentano più difetti. Questo potrebbe essere il risultato di una storia di bombardamenti da micrometeoriti più intensa, suggerendo una nuova asimmetria nella composizione e nell’evoluzione geologica dei due emisferi lunari.

Perché questa scoperta è importante

Oltre al valore scientifico immediato, la scoperta apre nuove prospettive sulla capacità della natura di creare materiali avanzati e offre indizi fondamentali per ricostruire la storia geologica della Luna. Comprendere come e dove si formano questi materiali potrebbe avere implicazioni future anche per l’esplorazione spaziale e l’utilizzo delle risorse extraterrestri. Il lato nascosto della Luna, ancora poco esplorato, si conferma così non solo diverso, ma anche inaspettatamente creativo e, probabilmente, ha ancora molto da raccontarci.