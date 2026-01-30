La cometa “dorata” si sgretola in nuove straordinarie immagini del telescopio Gemini North

Nuove immagini ad alta risoluzione mostrano la cometa ‘dorata’ C/2025 K1 (ATLAS) che si sgretola in tre pezzi dopo il passaggio ravvicinato al Sole dello scorso autunno. I frammenti luminosi sono stati ripresi in due momenti diversi, l’11 novembre e il 6 dicembre, dal telescopio Gemini North in cima al Mauna Kea alle Hawaii. Il risultato, pubblicato dall’NSF NoirLab, va così ad aggiungersi alle altre osservazioni effettuate da professionisti e amatori alla fine del 2025. La cometa, che era un ammasso di ghiaccio e polvere poco compatto, ha raggiunto il punto più vicino al Sole l’8 ottobre. La forte gravità solare e la pressione del vento solare, ovvero il flusso costante di particelle che fuoriescono dal nostro Sole, hanno frammentato la cometa in diversi pezzi.

Molte osservazioni dell’oggetto celeste sono state realizzate da astrofisici italiani. È il caso di Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, che ha ripreso la cometa in via di frammentazione all’inizio di novembre. Le sue immagini mostravano tre frammenti del nucleo originale e facevano intendere la possibile presenza anche di un quarto pezzo. Prima ancora, gli astronomi dell’Osservatorio di Asiago avevano ripreso la cometa spezzata in due frammenti, separati da circa 2.000 chilometri.

C/2025 K1 (ATLAS) è stata scoperta nel maggio 2025 grazie all’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System. Si tratta di una cometa del Sistema Solare che probabilmente si è formata nella Nube di Oort, una vasta regione dello spazio oltre l’orbita di Nettuno popolata da un nutrito gruppo di corpi ghiacciati.