La Corea del Nord accusa Seul: “un altro drone spia nel nostro spazio aereo”

Pyongyang punta il dito contro Seul, accusandola di aver mandato un altro drone in ricognizione sul suo territorio a scopo di spionaggio. L’esercito nordcoreano ha rintracciato un drone “in movimento verso nord” sopra la contea di confine sudcoreana di Ganghwa all’inizio di gennaio, prima di abbatterlo vicino alla città nordcoreana di Kaesong, ha dichiarato un portavoce in una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (KCNA). “Sul drone erano state installate apparecchiature di sorveglianza” e l’analisi del relitto ha mostrato che conteneva filmati di “obiettivi importanti” del Nord, comprese le zone di confine, ha affermato il portavoce.

La Corea del Sud ha negato, assicurando di non avere alcuna traccia del volo: il mezzo cui si riferisce Pyongyang, ha sottolineato il Ministro della Difesa Ahn Gyu-back, “non è un modello utilizzato dai nostri militari”. E il ministero della Difesa ha annunciato che il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha ordinato un’indagine.

Secondo Pyongyang le riprese del drone sono “prove evidenti” che l’aereo si era “intromesso nel nostro spazio aereo a scopo di sorveglianza e ricognizione”. E la nuova incursione, secondo il portavoce militare nordcoreano, è simile a quella di settembre, quando i droni avevano sorvolato la zona vicino alla città di confine di Paju. Seul dovrà “pagare un caro prezzo per la sua imperdonabile isteria” se le incursioni dovessero continuare, ha avvertito il portavoce.