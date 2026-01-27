La frana di Niscemi si sta ingrandendo: adesso si vede anche dal mare. L’altopiano sta scivolando verso la piana di Gela

La frana di Niscemi continua a crescere, tanto che inizia a vedersi in queste ore anche dal mare, dal Canale di Sicilia, come possiamo vedere dalla fotografia a corredo dell’articolo scattata dalle acque al largo dell’impianto petrolchimico di Gela. L’impianto, situato sulla costa meridionale della Sicilia, rappresenta uno dei poli industriali più significativi e discussi della storia italiana. Fondato negli anni ’60 per volontà di Enrico Mattei (Eni), segna profondamente l’economia e l’ambiente del territorio. L’immagine odierna non è soltanto un’impressionante fotografia dell’attuale situazione geologica della Sicilia.

Si tratta dell’emblema di quello che st succedendo, con l’altopiano di Niscemi che sta lentamente scivolando – da secoli – verso la piana di Gela. Un processo geologico lungo che aveva già provocato problemi a Niscemi nel 1997 e addirittura nel 1790, oltre 236 anni fa! Spettacolare, sullo sfondo della fotografia, l’Etna che svetta completamente innevato dopo le grandi nevicate dei giorni scorsi: