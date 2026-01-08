La NASA interrompe la missione Crew-11, rientro anticipato per un’emergenza medica: svelati i primi dettagli

La NASA ha deciso di interrompere anticipatamente la missione Crew-11 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa di un serio problema medico che ha colpito uno dei membri dell’equipaggio. L’agenzia prevede di riportare tutti e quattro gli astronauti sulla Terra con oltre un mese di anticipo rispetto al programma originale. L’amministratore della NASA Jared Isaacman ha dichiarato che il rientro avverrà “nei prossimi giorni”. L’agenzia non ha diffuso né il nome dell’astronauta né i dettagli della patologia, citando ragioni di tutela della privacy sanitaria. La NASA aveva riconosciuto per la prima volta una “preoccupazione medica” mercoledì, annunciando l’annullamento di una passeggiata spaziale prevista per giovedì.

Un precedente storico

Secondo Robert Pearlman, direttore editoriale di collectSpace.com, non era mai accaduto che la NASA accorciasse una missione per malattia di un astronauta in 65 anni di voli spaziali umani. “È sempre stata una possibilità considerata, ma non si era mai resa necessaria”, ha spiegato Pearlman.

La decisione di far rientrare tutto l’equipaggio è stata presa dalla leadership NASA con il supporto dei medici di volo, mettendo la sicurezza dell’astronauta al primo posto.

Paul Dye, ex controllore di volo dello Shuttle e della ISS, ha sottolineato che questo è l’approccio standard: “in volo fai ciò che serve per la sicurezza dell’equipaggio, poi per il successo della missione. Se l’unica risposta è riportarli a casa, allora li riporti a casa”. Dye ha aggiunto che, pur non avendo mai effettuato un’evacuazione medica reale, i team si addestrano costantemente a questa eventualità.

Preparazione medica in microgravità

La ISS è abitata ininterrottamente dal 2000 e l’assenza di incidenti medici gravi è dovuta anche alla formazione intensiva degli astronauti. Lo ha ricordato l’ex astronauta NASA Nicole Stott, che ha vissuto oltre tre mesi a bordo: l’addestramento copre primo soccorso, uso di strumentazione medica progettata per la microgravità, suture, farmaci, persino procedure dentistiche.

“Con il supporto dei team a terra e dei medici di volo possiamo eseguire molte procedure guidate”, ha spiegato Stott. “Siamo ben equipaggiati e supportati”. Il rientro anticipato della Crew-11 segna dunque un momento senza precedenti per la NASA: una scelta difficile, ma coerente con il principio che la salute dell’equipaggio viene prima di tutto.

Le dichiarazioni