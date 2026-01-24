La neve torna a incantare il Piemonte: imbiancate le colline di Torino, spettacolo in Valsesia | FOTO

La notte di sabato 24 gennaio ha trasformato il Piemonte in un paesaggio da fiaba invernale. La Valsesia, le colline torinesi dai 480-500 metri e località iconiche come Superga e il Colle della Maddalena hanno visto un delicato manto bianco coprire tetti e alberi, con qualche centimetro di neve a fare da primo assaggio d’inverno. La dama bianca ha fatto la sua comparsa quasi in pianura sul basso Alessandrino. L’inverno non si ferma qui: tra questa sera e la mattinata di domenica, una nuova perturbazione attraverserà la regione. Fitte nevicate interesseranno le Alpi, mentre la bassa collina e, localmente, le alte pianure potranno svegliarsi imbiancate.

Il responsabile è una depressione atlantica che, con 2 fronti perturbati consecutivi, porta aria fredda e precipitazioni diffuse. Stasera la neve potrebbe raggiungere persino le pianure del basso Piemonte, con fiocchi più abbondanti e persistenti. L’inverno mostra così tutta la sua forza e bellezza.

