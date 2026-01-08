La petroliera Elbus colpita con un drone nel Mar Nero: danni alla sala macchine

La petroliera Elbus diretta in Russia ha subito un attacco con drone nel Mar Nero, secondo quanto riporta Reuters. L’attacco ha colpito la sala macchine della nave, spingendola a richiedere l’assistenza della guardia costiera turca e a deviare la rotta. L’agenzia informa che la nave Elbus, battente bandiera di Palau, “ha subito un attacco con un veicolo marittimo senza pilota e un drone”. Non sono stati segnalati sversamenti di petrolio o feriti tra i 25 membri dell’equipaggio. Reuters riporta che la nave era diretta al porto russo di Novorossiysk da Singapore, secondo quanto riportato nell’avviso del Lloyd’s. L’Elbus si è fermata a pochi chilometri dal porto turco settentrionale di Inebolu, deviando dalla sua precedente rotta verso est attraverso il Mar Nero.