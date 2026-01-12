La scuola italiana che manda studenti in orbita: la SIA di Sapienza apre il Centenario ai giovani

Barabino & Partners ha ricevuto dalla Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università “La Sapienza” di Roma l’incarico di Advisor per la comunicazione per le proprie attività verso i media italiani. La Scuola di ingegneria Aerospaziale (SIA) è un ente di formazione universitario di terzo livello fondato nel 1926 per promuovere il progresso della scienza e delle tecnologie aeronautiche e spaziali. Negli anni 20’ e 30’ la Scuola divenne un’istituzione di rilevanza mondiale in campo aeronautico e dagli anni 60’ le attività iniziarono a concentrarsi nel campo spaziale, arrivando, nel 1964, alla progettazione e realizzazione dei satelliti della serie San Marco, grazie ai quali l’Italia è diventata la terza Nazione al mondo a effettuare l’immissione in orbita di un proprio satellite.

La Scuola è oggi una delle più illustri istituzioni mondiali del settore aerospaziale ed eroga il corso di Laurea a Statuto Speciale in Ingegneria Aerospaziale, un unicum nel suo genere, rivolto a studenti che abbiano già una laurea magistrale in ingegneria. L’offerta formativa include 35 corsi erogati da 16 docenti ed è fortemente orientato verso la didattica hands on, in cui gli studenti vengono coinvolti nelle attività di laboratorio, inclusa la realizzazione di microsatelliti universitari.

La SIA si caratterizza per avere presso la sua sede, in prossimità dell’Aeroporto dell’Urbe, 11 laboratori di ricerca, per un totale di più di 1000 mq, tra cui una stazione di terra per l’inseguimento e il comando dei satelliti, simulatore spaziali (termovuoto, campo magnetico, simulatore solare) e una camera pulita per l’integrazione di microsatelliti. Nel 2000 con il programma Unisat la SIA è stata la prima realtà accademica europea a curare la realizzazione e lancio di microsatelliti universitari, progettati e costruiti con gli studenti. L’attività prosegue fino ai nostri giorni, con nuovi programmi sviluppati ad-hoc in collaborazione con Agenzie, Enti e Aziende del settore, rendendo la SIA l’unica istituzione universitaria al mondo ad avere messo in orbita 10 satelliti negli ultimi 26 anni.

Nel 2026 si terrà il centenario della SIA, per il quale saranno previste celebrazioni e attività per la comunità accademica, le istituzioni, il mondo industriale e il pubblico, con l’obiettivo di valorizzare la storia e il ruolo nel panorama scientifico e tecnologico della Scuola. “L’intervento di Barabino & Partners si propone di supportare la Comunicazione della Scuola di Ingegneria Aerospaziale attraverso il mantenimento di un flusso di comunicazione, costante e continuativo, con i media di riferimento in Italia. B&P sarà a disposizione dei media per informare sulle iniziative e i progetti avviati dall’Istituto. La preghiamo pertanto di considerarci a Sua disposizione per ogni informazione e richiesta di approfondimento”, si legge in una nota.