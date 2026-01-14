La Spagna approva un contratto da 37 milioni per fornire radar Lanza all’Ucraina

Il governo di Madrid ha approvato un contratto per la fornitura di sistemi radar all’Ucraina, secondo quanto stabilito in una decisione del Consiglio dei ministri spagnolo. L’accordo riguarda il radar Lanza LTR-25, corredato da supporto logistico, e mira a rafforzare le capacità di difesa aerea ucraine. Il radar LTR-25 è in grado di rilevare e tracciare aerei, droni e altri obiettivi aerei a una distanza di circa 460 chilometri, anche in condizioni di guerra elettronica attiva. Il valore stimato del contratto è di 37 milioni di euro. Non è stato precisato il numero esatto di radar Lanza LTR-25 destinati all’Ucraina.

Questa decisione avviene in un contesto di rafforzamento delle capacità di difesa aerea dell’Ucraina. L’azienda tedesca Hensoldt aumenterà quindi la produzione di radar, in particolare per il sistema Iris-T già dispiegato in Ucraina, dopo aver ottenuto nel 2025 un contratto di oltre 340 milioni di euro per la fornitura di radar Trml-4D.