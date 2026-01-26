La Tempesta Chandra in arrivo sul Regno Unito: vento e piogge torrenziali minacciano il Paese

Il Regno Unito si prepara ad affrontare la tempesta Chandra, la terza grande perturbazione di gennaio dopo Goretti e Ingrid, che hanno già provocato danni significativi e disagi in diverse regioni. L’arrivo di Chandra è previsto per domani, con condizioni meteorologiche estremamente avverse, caratterizzate da piogge persistenti e venti forti, anche violenti, nelle aree esposte. Il Met Office ha emesso un’allerta arancione per il vento nell’Irlanda del Nord orientale, valida dalle 5 alle 21 di martedì. Le raffiche potranno raggiungere circa 120 km/h, con onde costiere alte destinate a superare argini e passeggiate lungomare.

Un’altra allerta arancione riguarda il Sud/vest dell’Inghilterra per piogge intense, dalle 17 di oggi alle 9 di domani . Sono previsti 30-50 mm di pioggia in generale, con punte di 60-80 mm sulle zone più elevate, in particolare a Sud di Dartmoor, già duramente colpito dalle precedenti tempeste, aumentando il rischio di alluvioni.

Allerta gialla, il livello meno severo, è stata diffusa in diverse aree:

Irlanda del Nord , dalle 12 alle 18 di oggi, per piogge persistenti e rischio allagamenti, con 10-20 mm localmente fino a 40 mm sulle colline;

, dalle 12 alle 18 di oggi, per piogge persistenti e rischio allagamenti, con 10-20 mm localmente fino a 40 mm sulle colline; Sud/Ovest dell’Inghilterra e Galles , dalle 15 di oggi alle 12 di domani, con accumuli fino a 30 mm, e punte di 80 mm su Dartmoor, Exmoor e Brecon Beacons;

, dalle 15 di oggi alle 12 di domani, con accumuli fino a 30 mm, e punte di 80 mm su Dartmoor, Exmoor e Brecon Beacons; Sud/Est dell’Inghilterra, da domani a mezzogiorno, con 15-25 mm di pioggia, raddoppiati sulle zone collinari come le Chilterns.

Il pericolo maggiore è rappresentato dalle inondazioni, aggravate dal fatto che il terreno è già saturo dalle piogge generate da Goretti e Ingrid, riducendo la capacità di assorbimento e aumentando il rischio per fiumi e canali. I forti venti, inoltre, potrebbero abbattere alberi già indeboliti e danneggiare ulteriormente strutture e linee elettriche.

Il nome Chandra è stato assegnato dal Met Office in collaborazione con Met Éireann (Irlanda) e KNMI (Paesi Bassi), secondo la lista annuale dei nomi di tempeste, annunciata il 1° settembre. La stagione 2025-2026 è iniziata con Amy a ottobre, seguita da Bram a dicembre. I prossimi nomi in lista saranno Dave, Eddie e Fionnuala.