La tempesta Goretti porta un cielo rosa abbagliante a Birmingham: la spiegazione del fenomeno che ha lasciato tutti a bocca aperta | FOTO

Un misterioso bagliore rosa ha illuminato il cielo di Birmingham, lasciando molti a chiedersi se si trattasse di un'inaspettata visita dell'aurora boreale: il ruolo della tempesta Goretti nell'affascinante fenomeno

Giovedì sera, mentre una rara nevicata ammantava gran parte delle West Midlands, in Inghilterra, i residenti sono stati colpiti da uno spettacolo inaspettato: un misterioso bagliore rosa illuminava il cielo. Sui social media si è speculato molto se il fenomeno fosse un tramonto insolitamente vivido o se si trattasse dell’aurora boreale che stava facendo un’apparizione a sorpresa. Ma la verità è molto più concreta. La fonte del fenomeno erano semplici luci LED rosa utilizzate sul campo da calcio del Birmingham City, come confermato dal club. Il cielo della città si è tinto di un’abbagliante tonalità di rosa, con altre immagini condivise da Hednesford nello Staffordshire.

Il presentatore meteorologico della BBC, Simon King, ha affermato che la copertura nuvolosa e la neve che cadeva rendevano il cielo più riflettente, e lo stadio St. Andrew’s del Birmingham City è stato indicato come fonte di luce.

L’Hednesford Town Football Club ha pubblicato sui social media che un fenomeno simile, all’inizio della settimana, è stato causato dalle luci a LED del loro campo “che aiutano l’erba a crescere e a rigenerarsi, tenendoci pronti a inseguire i tre punti, non l’aurora boreale“.

La spiegazione del fenomeno

Le condizioni atmosferiche con nuvole basse e persino in caso di neve possono rendere il cielo un po’ più riflettente e mostrare il bagliore delle luci stradali, degli edifici e persino delle luci viola degli stadi di calcio”, ha aggiunto il meteorologo.

Il portavoce del Met Office, Grahame Madge, ha aggiunto: “le lunghezze d’onda blu della luce vengono disperse più facilmente dalla neve o dalle gocce d’acqua, consentendo alle lunghezze d’onda più lunghe, come il rosso e l’arancione, di passare. Questo può avere l’effetto di far virare i colori verso il rosa o l’arancione”.

La tempesta Goretti nel Regno Unito

La tempesta Goretti ha portato nel Regno Unito la “peggiore nevicata degli ultimi dieci anni“, con 64.000 case rimaste senza elettricità, aeroporti costretti a chiudere e servizi ferroviari cancellati. La tempesta ha anche causato il caos nei trasporti nelle West Midlands, dove gli automobilisti sono rimasti bloccati in otto chilometri di traffico.

