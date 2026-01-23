La Tempesta Ingrid flagella il Portogallo: onde di 15 metri, allarme rosso per la neve

Il Portogallo è nella morsa della tempesta Ingrid, che sta provocando gravi disagi su gran parte del territorio nazionale. Centinaia gli interventi di emergenza già registrati, mentre per il fine settimana sono attesi piogge intense, venti forti, mare molto mosso e nevicate. Proprio la neve ha fatto scattare l’allerta rossa, il livello massimo, in 5 province settentrionali. Da domani l’allarme si estenderà anche alla fascia costiera, dove le onde potrebbero raggiungere i 15 metri. In tutto il Paese decine di scuole sono rimaste chiuse e le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti.