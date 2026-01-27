La Terra immersa nel vento solare, tempesta geomagnetica in arrivo

Una tempesta geomagnetica di classe G1 potrebbe interessare la Terra il 28 gennaio. Anche se si tratta di un evento di bassa intensità, la tempesta geomagnetica rappresenta comunque un fenomeno scientifico interessante, perché mostra come la nostra atmosfera e il campo magnetico terrestre reagiscono alle sollecitazioni provenienti dal Sole. Gli effetti sulle tecnologie terrestri e satellitari saranno probabilmente minimi, ma il fenomeno offre un’occasione unica per osservare fenomeni naturali come le aurore polari, visibili nelle regioni più vicine ai poli, e per comprendere meglio il complesso rapporto tra Sole e Terra.

Che cosa sta succedendo sul Sole

All’origine del fenomeno c’è un piccolo buco coronale presente nell’atmosfera del Sole. I buchi coronali sono regioni in cui il campo magnetico solare si apre verso lo Spazio, permettendo al vento solare – un flusso di gas ionizzato composto principalmente da protoni ed elettroni – di fuoriuscire con maggiore velocità. In questo caso, è “ben orientato”, cioè posizionato in modo tale da dirigere il flusso di particelle direttamente verso la Terra.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Quando il vento solare raggiunge il nostro pianeta, può interagire con la magnetosfera terrestre, la bolla magnetica che ci protegge dalle particelle energetiche provenienti dallo Spazio. Se l’interazione è sufficientemente intensa, si parla di tempesta geomagnetica.

Una tempesta classe G1 è considerata debole: non rappresenta un pericolo per la salute umana e difficilmente causa danni alle infrastrutture tecnologiche. Tuttavia, può produrre lievi disturbi nei sistemi di comunicazione radio ad alta frequenza e variazioni minime nelle reti elettriche alle alte latitudini.

Possibili effetti visibili

Tra gli aspetti più suggestivi, anche se non garantiti, c’è la possibilità di aurore polari leggermente più intense del normale, visibili soprattutto nelle regioni prossime ai poli. Eventuali osservazioni dipenderanno dall’intensità effettiva del vento solare e dalle condizioni atmosferiche locali.

Perché è importante monitorarle

Anche eventi di bassa intensità come questo sono fondamentali per la ricerca scientifica. Lo studio delle tempeste geomagnetiche aiuta gli scienziati a comprendere meglio il legame tra attività solare e ambiente terrestre, migliorando i modelli di previsione dello “space weather”, il meteo spaziale che può influenzare satelliti, navigazione e comunicazioni globali.