La Terra sta attraversando un flusso di vento solare: sfreccia a 700 km/s

Oggi, 16 gennaio, la Terra sta attraversando un intenso flusso di vento solare che viaggia a una velocità prossima ai 700 km al secondo, pari a circa 1,6 milioni di km/h. Si tratta di un evento di origine solare che potrebbe innescare una tempesta geomagnetica di classe G1, la più debole nella scala ufficiale, ma comunque degna di nota. Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole. In particolari condizioni – come quando una regione attiva o un buco coronale del Sole è orientato verso la Terra – questo vento può diventare molto più veloce e denso. Quando ciò accade, le particelle interagiscono con la magnetosfera terrestre, la “bolla” magnetica che protegge il nostro pianeta dalle radiazioni solari più pericolose.

In queste ore, la pressione esercitata dal vento solare sulla magnetosfera è in aumento. Questa interazione potrebbe dare origine a una tempesta geomagnetica classe G1, sufficiente a produrre effetti visibili e misurabili, ma generalmente non pericolosi. Tra le possibili conseguenze ci sono lievi disturbi ai sistemi di comunicazione radio ad alta frequenza e variazioni minime nelle reti elettriche alle alte latitudini.

L’aspetto più affascinante dell’evento riguarda però il cielo. Gli osservatori situati nelle regioni ad alta latitudine, come Scandinavia, Canada settentrionale e Alaska, dovrebbero tenere gli occhi puntati verso Nord: le condizioni potrebbero essere favorevoli alla comparsa di aurore polari, uno degli spettacoli naturali più suggestivi prodotti dall’interazione tra il vento solare e l’atmosfera terrestre.

Anche se una tempesta geomagnetica di classe G1 è considerata debole, eventi come questo rappresentano un’importante occasione per studiare il rapporto dinamico tra il Sole e la Terra.