Lancio del missile ipersonico Oreshnik: le reazioni di Germania e Francia. E la Russia rincara la dose

Non esistono sistemi di difesa aerea in grado di intercettare il missile ipersonico a medio raggio Oreshnik. Lo ha affermato l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, in risposta all’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, che in precedenza aveva affermato che i Paesi dell’Unione Europea dovrebbero utilizzare più a fondo le loro riserve di sistemi di difesa aerea e fornirle immediatamente all’Ucraina dopo l’uso del missile da parte della Russia. “Kaja non è dotata di un’intelligenza particolare né di conoscenze di base, ma persino lei dovrebbe capire che contro il missile ipersonico Oreshnik non esiste nessuna difesa aerea”, ha scritto Dmitriev sulla propria pagina X.

Le reazioni di Gb, Germania e Francia

Regno Unito, Germania e Francia hanno condannato – nel cosiddetto E3 – come “inaccettabile” il lancio del super missile Oreshnik attribuito dall’Ucraina alla Russia nella regione di Leopoli. Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street in cui si ribadisce il sostegno dei tre Paesi europei – Ue e extra Ue – a Kiev.