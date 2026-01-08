L’annuncio di Trump: “torneremo con decisione nel settore della cantieristica navale”

Gli Stati Uniti “torneranno con decisione nel settore della cantieristica navale”. Lo ha detto il presidente Donald Trump intervenendo telefonicamente al programma del commentatore politico statunitense Hugh Hewitt. “Abbiamo molti cantieri che stanno aprendo e torneremo con decisione nel settore. In alcuni casi, inizialmente, collaboriamo con la Corea del Sud e con altri partner, perché dobbiamo recuperare capacità”, ha aggiunto Trump, sottolineando anche che gli Usa stanno “costruendo grandi navi da guerra. Ne abbiamo 25 in programma; il cantiere di Philadelphia è uno dei cantieri che verranno riaperti”.