L’Apocalisse sullo Jonio: Bova Marina completamente distrutta dal Mega-Ciclone Harry, centinaia senza acqua e luce da tre giorni | FOTO

Il fragore delle onde ha sostituito il silenzio della notte, trasformandosi in un ruggito che ha cambiato per sempre il volto di uno dei gioielli della costa reggina. Bova Marina, perla dell’Area Grecanica situata sulla punta estrema dello stivale nella provincia di Reggio Calabria, mercoledì 21 gennaio si è risvegliata nel bel mezzo di un incubo causato dalla furia cieca del Mega Ciclone Harry. Questa cittadina, che ogni estate accoglie migliaia di turisti attratti dalle sue acque cristalline e dalla sua importanza storica come porta d’accesso ai borghi dell’entroterra ellenofono, adesso appare come un paesaggio di guerra, ferita nel profondo della sua identità costiera.

Le immagini che documentano il disastro sono spettrali e non lasciano spazio all’immaginazione, mostrando una distruzione che va ben oltre il semplice danno strutturale. Laddove un tempo residenti e visitatori passeggiavano godendo della brezza marina, ora rimane solo un’enorme ferita aperta nel terreno. La forza d’urto del mare ha letteralmente inghiottito l’asfalto del lungomare, lasciando al suo posto un precipizio di terra e detriti. Nelle fotografie si distinguono chiaramente le viscere della città messe a nudo: tubazioni rosse, nere e arancioni penzolano nel vuoto o giacciono intrecciate tra enormi massi di protezione che nulla hanno potuto contro la violenza delle onde. Quel che resta del lungomare è un groviglio di cavi elettrici e condutture idriche spezzate, con le recinzioni di ferro contorte che pendono pericolosamente verso la battigia mentre la schiuma bianca del mare continua a lambire i resti della carreggiata.

La gravità della situazione è acuita da un’emergenza che si fa ogni ora più pesante per la popolazione locale. Il lungomare di Bova Marina, cuore pulsante della vita sociale ed economica locale, non esiste più, trascinando con sé le infrastrutture vitali che alimentano l’intero centro abitato. Da tre lunghi giorni, numerose famiglie si trovano isolate e prive di servizi essenziali: i rubinetti sono a secco e le case restano al buio, rendendo la gestione della quotidianità una sfida quasi insormontabile. La demolizione del tratto di costa non ha solo cancellato un luogo di aggregazione, ma ha reciso i legami logistici fondamentali, lasciando i cittadini in uno stato di sospensione e angoscia.

Questo scenario di devastazione mette in ginocchio il settore turistico, motore trainante per l’economia dell’intera zona reggina. Bova Marina rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il turismo estivo calabrese, grazie alla sua posizione strategica che unisce il fascino del mare Jonio alla ricchezza culturale del territorio circostante. Vedere le strutture balneari e i servizi costieri ridotti a un ammasso di macerie e sabbia significa ipotecare il futuro prossimo di un’intera comunità. La terra ha ceduto, i pini che decoravano il lungomare sono rimasti in bilico sull’abisso e l’orgoglio di una costa fiera è stato travolto da una mareggiata che resterà tristemente scolpita nella memoria collettiva come il momento in cui il mare ha deciso di riprendersi tutto.

