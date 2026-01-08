L’arte perduta del sognare a occhi aperti: perché “fantasticare” è il miglior farmaco per il cervello

In un’epoca in cui ogni istante di pausa viene immediatamente colmato dal riflesso condizionato di consultare lo smartphone, stiamo involontariamente rinunciando a una delle funzioni più preziose del nostro cervello. Secondo quanto riportato in un recente approfondimento del Washington Post firmato l’8 gennaio 2026, la scienza sta riscoprendo i benefici straordinari del “daydreaming”, ovvero il sognare a occhi aperti. Quello che un tempo veniva liquidato come un segno di pigrizia o di distrazione si sta rivelando oggi uno strumento neurologico essenziale per la nostra salute mentale e fisica.

Il cuore della questione risiede in quella che i neuroscienziati definiscono “modalità predefinita” o Default Mode Network. Quando smettiamo di concentrarci su un compito specifico e permettiamo alla mente di vagare, il cervello non si spegne affatto. Al contrario, si attiva un circuito complesso che elabora informazioni in background, permettendoci di risolvere problemi che sembravano insormontabili durante la fase di concentrazione attiva. È in questo stato di apparente inattività che nascono le intuizioni più brillanti, supportate da un aumento delle onde alfa nella corteccia frontale, segnale inequivocabile di un processo creativo in corso.

Oltre alla produttività, il sogno a occhi aperti gioca un ruolo cruciale nelle nostre dinamiche relazionali. Gli esperti citati dalla testata americana, tra cui la psicologa Erin Westgate dell’Università della Florida, sottolineano come il “daydreaming sociale” ci permetta di simulare conversazioni e scenari futuri. Immaginare interazioni positive con i propri cari non solo rafforza il senso di appartenenza, ma ci prepara emotivamente a gestire meglio le sfide quotidiane, agendo come una sorta di palestra per l’empatia e la diplomazia.

Le implicazioni terapeutiche sono altrettanto sorprendenti. La ricerca suggerisce che la capacità di immergersi in pensieri piacevoli possa fungere da vero e proprio analgesico naturale. Durante esperimenti clinici, i soggetti capaci di “evadere” mentalmente verso ricordi o fantasie gratificanti hanno mostrato una soglia di tolleranza al dolore significativamente più alta e una riduzione dei livelli di ansia in contesti stressanti. Non si tratta però di una semplice distrazione: è un processo attivo che permette al sistema nervoso di ricalibrare la percezione degli stimoli esterni.

Tuttavia, non ogni forma di divagazione mentale è benefica. La chiave del benessere risiede in quello che gli studiosi chiamano “sogno a occhi aperti positivo-costruttivo“. Mentre il rimuginare su fallimenti passati o preoccupazioni future può alimentare lo stress, la divagazione guidata verso scenari piacevoli o progetti significativi arricchisce l’individuo. Per questo motivo, gli esperti consigliano di prepararsi mentalmente una lista di argomenti piacevoli da esplorare durante i momenti di inattività, come una passeggiata o l’attesa alla fermata dell’autobus, trasformando la noia da nemico da abbattere in un’opportunità di crescita.

In definitiva, l’invito che arriva dalle colonne del Washington Post è quello di riscoprire il valore del tempo non strutturato. In un mondo che ci vuole costantemente connessi e produttivi, il vero atto di ribellione — e il miglior investimento per la nostra salute — potrebbe essere proprio quello di mettere giù il telefono, guardare fuori dal finestrino e lasciare che la nostra mente ci porti altrove.