L’astronauta Thomas Pesquet pilota per un giorno di Emmanuel Macron

Sarà il popolarissimo astronauta francese Thomas Pesquet a pilotare l’Airbus A330 MRTT che questo pomeriggio riporterà il Presidente, Emmanuel Macron, dalla base militare di Istres a Parigi, dopo la tradizionale cerimonia di auguri di inizio anno del capo dello Stato all’esercito francese. L’astronauta d’Oltralpe, amico e collega di Samantha Cristoforetti, nonché Colonnello della riserva operativa d’Oltralpe, prenderà quindi il comando dell’Airbus dell’Armée de l’Air, incarnazione della potenza militare francese accanto a Macron. Secondo Le Parisien, infatti, il Presidente sarà all’interno della cabina di pilotaggio sia nella fase di decollo che nella fase di atterraggio.

Il volo, in programma fino all’aeroporto di Paris-Orly, sarà anche l’occasione di assistere ad un esercizio di evacuazione di feriti e di rifornimento in cielo.

Una giornata di grande impegno militare per Macron, che oggi ha invocato ulteriori sforzi nel campo della Difesa. “Per rimanere liberi – ha esortato il Presidente della Francia – bisogna essere temuti e per essere temuti bisogna essere potenti”.