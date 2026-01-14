Le energie rinnovabili volano in Europa: record storico del 47,5% di produzione totalmente green. Decisivo il meteo

Nel 2024, l’Unione Europea ha segnato un punto di svolta storico nel suo lungo percorso verso la decarbonizzazione: per la prima volta, quasi la metà dell’elettricità consumata dai cittadini europei è stata generata da fonti pulite. Infatti, secondo i dati ufficiali rilasciati da Eurostat oggi, la quota di energie rinnovabili nel mix elettrico dell’UE ha raggiunto il 47,5%, consolidando un trend che non è più solo una transizione, ma una vera e propria rivoluzione strutturale del sistema energetico continentale.

La fotografia dei dati: i protagonisti del record

I dati diffusi da Eurostat, supportati dalle analisi indipendenti del think tank Ember nel suo European Electricity Review 2025, delineano un quadro di crescita accelerata. Rispetto al 45,4% registrato nel 2023, l’incremento di 2,1 punti percentuali in un solo anno rappresenta un salto quantico se confrontato con il decennio precedente: nel 2004, la quota delle rinnovabili era ferma ad appena il 15,9%.

Analizzando la composizione interna di questo 47,5%, emerge chiaramente il peso delle singole fonti. L’eolico e l’idroelettrico rimangono i pilastri portanti, coprendo insieme circa i due terzi della generazione rinnovabile totale. Nello specifico, l’energia del vento si conferma la prima fonte rinnovabile (rappresentando circa il 38% del comparto green), seguita da un idroelettrico in forte ripresa dopo le siccità degli anni passati (26,4%). Tuttavia, è il solare a meritarsi il titolo di “velocista” dell’anno: nel 2024 la produzione fotovoltaica è balzata a 304 TWh, una crescita esponenziale se si pensa che nel 2008 produceva appena 7,4 TWh. Il solare ha raggiunto l’11% del mix elettrico totale dell’UE, superando per la prima volta nella storia il carbone, che è scivolato al 10%.

Il contesto geopolitico: indipendenza e sicurezza

Questi numeri non sono solo statistiche ambientali, ma parametri di sovranità politica. La spinta verso le rinnovabili nel 2024 è stata alimentata dalla necessità imperativa di ridurre la dipendenza dal gas fossile, specialmente dopo lo shock energetico seguito all’invasione russa dell’Ucraina. La riduzione del 20% del consumo di gas nell’UE negli ultimi cinque anni è stata resa possibile per un terzo proprio dall’espansione di energia prodotta da vento e sole. Secondo le stime di Ember, senza i nuovi impianti installati nel 2024, il costo delle importazioni di combustibili fossili sarebbe stato superiore di circa 59 miliardi di euro. L’Europa sta dunque trasformando la transizione ecologica in una strategia di difesa economica, proteggendo il mercato interno dalla volatilità dei prezzi globali delle materie prime.

Dettagli paese per paese: un’Europa a due velocità

Nonostante il dato aggregato sia entusiasmante, la geografia energetica europea resta eterogenea. Al vertice della classifica troviamo l’Austria, che nel 2024 ha generato il 90,1% della sua elettricità da fonti rinnovabili (grazie alla massiccia presenza di idroelettrico), seguita dalla Svezia (88,1%) e dalla Danimarca (79,7%), dove l’eolico domina incontrastato grazie alle imponenti installazioni offshore (in mare aperto). Altri paesi come Portogallo, Spagna, Germania e Paesi Bassi hanno superato stabilmente la soglia del 50%.

All’estremo opposto, persistono nazioni in forte ritardo o legate a modelli energetici differenti. Malta, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Ungheria e Cipro registrano quote inferiori al 25%. In particolare, paesi come la Polonia (dove il carbone pesa ancora per il 70%) e l’Estonia stanno faticando a convertire i propri asset industriali, sebbene il trend di discesa delle fossili sia ormai irreversibile ovunque.

Il caso Italia: tra eccellenze e colli di bottiglia

In questo scenario, l’Italia occupa una posizione di rilievo ma complessa. Nel 2024, il nostro Paese ha registrato una quota di rinnovabili nel mix elettrico che sfiora il 49% della produzione nazionale e copre circa il 41% del fabbisogno (domanda) totale. Si tratta di un risultato superiore alla media europea, trainato da un’ottima performance dell’idroelettrico e da una crescita costante del solare. Per oltre 77 giorni nel corso dell’anno, le fonti pulite hanno coperto più del 50% della domanda elettrica italiana, toccando picchi di autosufficienza verde mai visti prima.

Tuttavia, non possiamo ignorare le criticità. Se guardiamo ai consumi finali lordi (che includono non solo l’elettricità ma anche trasporti e riscaldamento), l’Italia è ancora sotto la soglia del 20%, rischiando di finire fuori traiettoria rispetto agli obiettivi del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) e del Green Deal 2030. Il problema principale resta quello delle autorizzazioni e delle reti: mentre la capacità installata cresce, la burocrazia e la lentezza nell’adeguamento delle infrastrutture di rete (smart grids e accumuli) frenano il pieno potenziale del vento, specialmente nell’offshore (mare aperto), e la gestione dell’intermittenza solare.

La fondamentale e crescente importanza del meteo

L’incidenza record del 47,5% di rinnovabili nel 2024 mette in luce quanto il sistema energetico europeo sia ormai intrinsecamente legato alla variabilità dei fenomeni atmosferici, trasformando la meteorologia in una variabile macroeconomica e strategica fondamentale. La ripresa dell’idroelettrico dopo i minimi storici del biennio precedente è stata determinata direttamente da un regime di precipitazioni più generoso sulle Alpi e nel bacino del Danubio, dimostrando come la disponibilità di “stoccaggio naturale” dipenda dalla criosfera e dalle piogge stagionali. Parallelamente, l’efficienza dell’eolico è subordinata non solo alla forza costante dei venti del Nord Atlantico, ma anche alla frequenza di fenomeni di blocco atmosferico che possono causare periodi di bonaccia prolungata (le cosiddette “Dunkelflaute“). Anche il solare, nonostante la crescita tecnologica, risente dei cicli di nuvolosità e della trasparenza atmosferica, rendendo indispensabile una capacità di previsione meteo-climatica a brevissimo termine (nowcasting) estremamente sofisticata. In questo contesto, l’Italia, situata nel cuore del Mediterraneo, si trova in una posizione meteorologicamente complessa: se da un lato beneficia di un’irradiazione solare superiore, dall’altro è esposta a eventi meteorologici estremi e a siccità prolungate che possono compromettere improvvisamente la produzione idroelettrica, rendendo la resilienza climatica e la diversificazione delle fonti l’unica vera garanzia per la stabilità della rete elettrica nazionale.

Prospettive e conclusioni: la strada verso il 2030

Cosa significa questo 47,5% per il futuro? La Commissione Europea, con il piano REPowerEU, punta a raggiungere il 72% di generazione rinnovabile entro il 2030. Per arrivarci, il ritmo di installazione attuale deve non solo essere mantenuto, ma triplicato in alcuni settori. La sfida del 2024 è stata vinta grazie al crollo del carbone e alla forte presenza del nucleare (che contribuisce per un altro 23%, portando il totale della generazione “low carbon” oltre il 70%), ma il prossimo passo richiede un’elettrificazione massiccia dei trasporti e dell’industria pesante.

In conclusione, il 2024 sarà ricordato come l’anno in cui il paradigma è cambiato definitivamente. L’energia prodotta dal sole, dal vento e dall’acqua non è più un’alternativa “gentile“, ma è ormai diventata la spina dorsale del continente. Per l’Italia, la sfida sarà trasformare la propria leadership geografica e tecnologica in un vantaggio competitivo permanente, risolvendo quei nodi infrastrutturali che ancora separano il potenziale teorico dai traguardi climatici internazionali.