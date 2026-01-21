L’enigma della fertilità svelato dal DNA: come i nostri geni pilotano il rischio di perdita della gravidanza

La perdita di una gravidanza rappresenta una delle sfide più difficili e dolorose nel percorso riproduttivo umano, e per decenni la scienza ha cercato di mappare con precisione le cause biologiche sottostanti. Al centro di questo enigma si trova l’aneuploidia, una condizione caratterizzata da un numero anomalo di cromosomi nell’embrione, che costituisce la causa principale di aborto spontaneo e di condizioni genetiche come la sindrome di Down. Nonostante fosse noto che tali errori originassero prevalentemente durante la meiosi femminile, ovvero il complesso processo di divisione cellulare che porta alla formazione dell’ovocita, le basi genetiche comuni che predispongono a questo rischio sono rimaste a lungo avvolte nel mistero. Un monumentale studio coordinato da Rajiv McCoy e pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature ha ora segnato un punto di svolta, individuando varianti genetiche specifiche che influenzano contemporaneamente la ricombinazione del DNA e il corretto smistamento dei cromosomi.

Un database senza precedenti tra embrioni e genitori

Per raggiungere questi risultati, il team di ricerca ha condotto un’analisi retrospettiva su una scala mai tentata in precedenza, attingendo ai dati clinici dei test genetici pre-impianto eseguiti su embrioni ottenuti tramite fecondazione in vitro. L’indagine ha coinvolto 139.416 embrioni derivati da 22.850 coppie di genitori biologici, permettendo di mappare con precisione millimetrica oltre 3,8 milioni di eventi di crossover, ovvero lo scambio di materiale genetico tra cromosomi omologhi. Attraverso l’uso di un sofisticato modello matematico denominato karyoHMM, i ricercatori hanno identificato 92.485 cromosomi aneuploidi all’interno di circa 41.480 embrioni. Questa mole immensa di dati ha permesso di confermare quantitativamente che gli embrioni aneuploidi possiedono sistematicamente un numero inferiore di crossover rispetto a quelli euploidi, validando il ruolo cruciale della ricombinazione nel garantire che i cromosomi rimangano uniti e si separino correttamente durante la meiosi.

SMC1B e i guardiani della stabilità cromosomica

La scoperta più significativa dello studio risiede nell’identificazione di un particolare aplotipo situato sul cromosoma 22 che circonda il gene SMC1B. Questo gene codifica per una componente fondamentale della coesina, una sorta di anello proteico che tiene insieme i cromatidi fratelli e facilita la formazione dei legami fisici necessari alla stabilità dei cromosomi durante la lunghissima fase di arresto della meiosi femminile. I ricercatori hanno dimostrato che una variante genetica comune riduce l’espressione di SMC1B attraverso un meccanismo di regolazione non codificante, influenzando l’affinità di legame di un fattore di trascrizione chiamato ATF1. Per una donna di quarant’anni, il possesso di ogni copia di questo allele di rischio aumenta la probabilità di aneuploidia nell’ovocita di circa l’1,65%, evidenziando come piccole variazioni nel “dosaggio” proteico possano avere impatti tangibili sulla fedeltà meiotica.

L’architettura genetica condivisa tra fertilità e invecchiamento

Oltre a SMC1B, la ricerca ha messo in luce una rete complessa di geni che operano in concerto per regolare la diversità genetica e la salute riproduttiva. Varianti nei componenti del complesso sinaptonemico, come C14orf39, e nelle ubiquitina ligasi che regolano il crossover, quali CCNB1IP1 e RNF212, sono state associate sia alla frequenza di ricombinazione che al rischio di errori cromosomici. Curiosamente, lo studio ha rivelato che molti dei geni che proteggono l’integrità cromosomica mostrano effetti pleiotropici, influenzando anche tratti legati all’invecchiamento riproduttivo femminile. Ad esempio, l’allele di rischio associato all’aneuploidia è risultato correlato a una pubertà più tardiva e a una menopausa precoce, suggerendo l’esistenza di una base genetica comune che modula l’intera durata della finestra fertile di una donna.

Il paradosso evolutivo e il destino della specie

Un aspetto affascinante emerso dalla ricerca riguarda l’evoluzione di queste varianti deleterie. In teoria, geni che riducono la fertilità dovrebbero essere eliminati dalla selezione naturale, eppure queste varianti sono comuni nella popolazione mondiale. Attraverso modelli matematici sofisticati, il team di McCoy ha ipotizzato che il legame tra la produzione di embrioni sani e il successo riproduttivo effettivo nella storia umana sia stato sufficientemente debole da permettere a queste varianti di persistere per deriva genetica. Questo studio non solo apre nuove strade per la medicina personalizzata nel campo della procreazione assistita, ma offre anche una visione profonda sulle forze evolutive che, operando ben prima della nascita, continuano a modellare la diversità genetica e le sfide biologiche della nostra specie.