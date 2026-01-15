“L’evoluzione tecnologica in chirurgia addominale: robotica e non solo”: la seduta scientifica

Venerdì 30 gennaio alle ore 21 l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica sia in presenza, in via Po 18, sia con modalità webinar, dal titolo “L’evoluzione tecnologica in chirurgia addominale: robotica e non solo”. Dopo l’introduzione a cura di Mario Morino, Professore di Chirurgia generale, Università di Torino e socio dell’Accademia di Medicina, interverranno Alberto Arezzo, Professore Ordinario di Chirurgia, Università di Torino e Francesco Marzola, Ricercatore Universitario, Dipartimento di Scienze Chirurgiche. Entrambi afferiscono al MITIC Lab (Minimally Invasive Therapy and Innovation Centre), Torino.

La seduta scientifica descriverà come robotica, imaging avanzato e Intelligenza Artificiale (AI) stiano inaugurando una nuova era della chirurgia addominale: più precisa, più sicura, più personalizzata. Verranno mostrati esempi concreti di IA che “legge” video e dati clinici per supportare le scelte del chirurgo, ridurre le complicanze e migliorare gli esiti, soprattutto in ambito oncologico. In questo contesto verranno anche presentati i progetti in cui il MITIC lab (Minimally Invasive Therapy and Innovation Centre) si è impegnato grazie a numerosi finanziamenti europei dall’IA applicata alla diagnosi e al trattamento del cancro del retto, a nuovi sistemi di bioprinting cellulare per patologie oncologiche e autoimmuni dell’intestino, fino a un progetto per ridisegnare piattaforme di chirurgia endoluminale per il trattamento del cancro del colon-retto. Verranno infine presentate le modalità necessarie affinché queste tecnologie entrino davvero nella pratica quotidiana per arrivare in tempi relativamente brevi alla dissezione tissutale automatizzata delle lesioni neoplastiche e alla sintesi (sutura) automatica dei visceri, sempre sotto il diretto controllo del chirurgo operatore.