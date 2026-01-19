Libia orientale sotto l’assalto del vento e della sabbia

Un’ondata di maltempo colpirà oggi e domani la Libia orientale, avverte la Fondazione “Roya per le Scienze Spaziali e le sue Applicazioni”. Le città e i villaggi lungo la costa, le alture del Jabal al-Akhdar, la pianura di Bengasi e le zone del Golfo di Sirte saranno investiti da venti di tempesta e vaste sollevazioni di polvere e sabbia. Le autorità meteorologiche raccomandano di limitare gli spostamenti, segnalando ridotta visibilità e possibili accumuli di sabbia sulle strade. Particolare attenzione è richiesta ai conducenti di camion, mentre oggetti volanti, caduta di alberi e pali rappresentano ulteriori rischi.

La Fondazione invita chi soffre di patologie respiratorie a rimanere in casa e proibisce ai marinai di uscire in mare a causa dell’alta agitazione delle acque. La situazione resterà critica fino a domani sera, con condizioni che potrebbero compromettere la mobilità e la sicurezza pubblica.