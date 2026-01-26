“L’Italia delle zone umide rischia di scomparire”: l’appuntamento presso la Riserva Naturale Diaccia Botrona

“L’Italia delle zone umide è sempre più fragile e minacciata dagli effetti del cambiamento climatico. La risalita del cuneo salino e l’innalzamento del livello del mare mettono a rischio ecosistemi preziosi, che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela della biodiversità e nella difesa del territorio”. Di questi temi si discuterà lunedì 2 febbraio, a partire dalle ore 10, presso la Riserva Naturale Diaccia Botrona a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in occasione della Giornata ANBI “Terre e acque di confine: la sfida delle zone umide”. L’iniziativa è promossa in concomitanza con l’inaugurazione del cantiere per la salvaguardia dell’area e con la presentazione di analoghe esperienze portate avanti dai Consorzi di bonifica lungo tutta la Penisola.