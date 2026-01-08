Lo spettacolo della neve in Aspromonte, Gambarie si veste di bianco | FOTO

Gambarie d’Aspromonte si è svegliata questa mattina avvolta nel silenzio ovattato di un paesaggio tipicamente invernale. Come promesso dalle nubi che ieri pomeriggio, avevano iniziato a scaricare i primi fiocchi, la tempesta notturna ha mantenuto la parola: case, strade e alberi sono imbiancati dalla neve fresca. Il passaggio dalla pioggia gelida di ieri mattina al candore attuale è stato drastico. Mentre la costa reggina è sferzata da pioggia, vento e freddo, in montagna lo scenario è fiabesco. La quota neve, scesa vertiginosamente, ha dipinto di bianco le pendici che guardano lo Stretto, regalando alla Calabria un volto nordico e suggestivo.

È il terzo atto di un inverno generoso, ma è solo l’inizio. Con una nuova perturbazione attesa per il weekend del 10 e 11 gennaio, l’Aspromonte si prepara a essere imbiancato nuovamente.

