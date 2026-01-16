Londra, 20 milioni di sterline a Kiev per le infrastrutture energetiche

Il Regno Unito ha annunciato oggi un ulteriore sostegno alle infrastrutture energetiche pari a 20 milioni di sterline per rafforzare la sicurezza energetica ucraina. Il nuovo sostegno, fa sapere Londra, “contribuirà a rispondere alle urgenti esigenze di garantire riscaldamento ed elettricità a milioni di famiglie, bambini e anziani, dopo che il presidente Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza in Ucraina a seguito di prolungati attacchi al settore energetico”. Il finanziamento fornirà un supporto di emergenza essenziale per riparare, ripristinare, proteggere e generare la fornitura di energia a livello nazionale, mantenendo l’elettricità e il riscaldamento accesi nelle case, negli ospedali e nelle scuole durante le rigide condizioni invernali.

In occasione del primo anniversario del partenariato centenario tra Regno Unito e Ucraina, il Regno Unito sta anche ampliando il riuscito programma di gemellaggio scolastico, con 54.000 studenti britannici e ucraini che ne trarranno beneficio, promuovendo la sicurezza e la crescita a lungo termine in entrambe le nazioni. Per dare impulso alla prossima generazione, altre 300 scuole in entrambi i Paesi parteciperanno nel corso dei prossimi 3 anni al programma di gemellaggio scolastico “100 Year Partnership”.

“La nostra partnership centenaria con l’Ucraina rappresenta tutto ciò che Putin sta cercando di distruggere, portando speranza, opportunità e maggiore sicurezza a entrambi i nostri Paesi”, ha detto il primo ministro Keir Starmer. “Mentre celebriamo un anno della nostra partnership unica, lo facciamo ammirati dal coraggio e dalla resilienza dimostrati ogni giorno dagli ucraini nel respingere la barbara invasione russa”, ha aggiunto. Per Starmer, il popolo ucraino “non deve avere dubbi: saremo al vostro fianco oggi, domani e per i prossimi 100 anni, sia in patria che sulla scena internazionale, perché ciò che accade in Ucraina è importante per tutti noi”. Come ha spiegato il ministro degli Esteri, Yvette Cooper, “il sostegno energetico aggiuntivo annunciato oggi contribuirà a rafforzare la resilienza del sistema energetico ucraino, portando il sostegno totale del Regno Unito al settore energetico ucraino a oltre 470 milioni di sterline”.

Gli annunci di oggi seguono un anno fondamentale per le relazioni tra Regno Unito e Ucraina, con una cooperazione rafforzata in materia di difesa che ha garantito un accordo da 1,6 miliardi di sterline per la fornitura di missili di difesa aerea avanzati a Kiev, creando 200 posti di lavoro nell’Irlanda del Nord, un aumento del 20% delle esportazioni del Regno Unito con ulteriori sforzi per rimuovere le barriere che ostacolano le aziende britanniche in settori come quello farmaceutico e dell’edilizia e legami culturali ed educativi rafforzati attraverso il nostro pionieristico programma di gemellaggio scolastico.